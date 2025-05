"He renovado por el club de mi vida". Francho firma hasta 2030

Aprovechó la despedida de La Romareda y la salvación sellada el Real Zaragoza para que fuera el propio Francho Serrano el que anunciara su renovación, hasta 2030, tras la última oferta que le hizo el club a mediados de marzo. "Permitirme que aproveche que os tengo delante a todos y os tengo que decir que he renovado por el club de mi vida", aseguró el centrocampista, teniendo junto a él al histórico Canario en el césped, provocando el aplauso de la grada, si bien la megafonía hizo que muchos no entendieran el mensaje. El club, tras las salidas de Francés y Azón, sabía que no podía dejar escapar a Francho y ha hecho un esfuerzo importante en esa continuidad.

Es una renovación que ha exigido una larga negociación entre el club y el jugador, que se empezó a tantear en verano, y que estaba muy encarrilada desde marzo, cuando Juan Carlos Cordero, pocos días antes de su despido, le presentó a los agentes del jugador una propuesta con un importante aumento salarial, que le sitúa entre los mejor pagados del equipo, de acuerdo al rol y a la importancia que ha tenido y que va a tener.

"Zaragocistas, me quedo", aseguro Francho en el vídeo que colgó el Real Zaragoza instantes después del anuncio del propio jugador sobre el césped, mientras que Gabi fue contundente con esa renovación. "Tiene que ser la bandera de nuestro proyecto", dijo tras ese anuncio de la continuidad de un jugador que lleva en el primer equipo desde la temporada 20-21 y que suma 164 partidos con el Zaragoza, portador del brazalete como uno de los capitanes y líder en los próximos años, donde puede aumentar mucho más esa cifra de partidos, ya que en octubre cumplirá los 24 años. Con ese liderazgo Francho habló también a la grada antes de su anuncio y fue claro: "Sentimos no haber podido llevar a este Zaragoza a donde se merece, La Romareda y la afición nunca han fallado y queremos que nos sigan dando su impulso para los años siguientes", aseguró sobre el césped el futbolista.

Al finalizar el mercado de invierno, Juan Carlos Cordero aseguró que la renovación de Francho estaba cerca y el propio jugador dio la razón unos días después al entonces director deportivo, aunque esa continuidad no estaba tan próxima entonces y ya quedó muy a mano tras esa oferta en marzo, con una mejora clara de las condiciones económicas, a la altura de la importancia del futbolista, que también ha sido indiscutible para Gabi, jugando siempre que ha estado disponible, en el medio como este domingo o en muchos partidos, hasta 6, de lateral derecho.

Francho ingresó en la cantera zaragocista en categoría alevín y con solo 12 años, fue campeón de Liga y de la Copa de Campeones en el juvenil, además de disputar la Youth League, llegando al primer equipo en la temporada 20-21, debutando con Baraja para consolidarse ya con Iván Martínez y sobre todo con JIM. Ha sido indiscutible desde entonces y renovó en 2022 por tres años, ocupando el ranking medio salarial de la plantilla, para aumentar su peso en el equipo en las últimas temporadas, en la actual como uno de los capitanes, el puesto que de primero tendrá seguro a partir del próximo curso.