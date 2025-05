Así ha sido la despedida de La Romareda: nervios, abrazos, invasión y a la caza del tesoro

Como esa pareja de adolescentes acaramelados que tardan en despedirse casi más de lo que ha durado la cita. Así fue la despedida del zaragocismo con La Romareda. De hecho, si por alguno fuera, todavía seguiría sobre el césped del viejo estadio. Bueno, el que quedaba. Porque cualquier parte del maltrecho campo servía como un recuerdo de todo lo que allí ha sucedido durante los últimos 68 años. Que es mucho y muy bueno.

La imagen final de miles de personas sonriendo, saltando, tocando e incluso besando el tapiz que ha sido, como dicen de Old Trafford, el teatro de los sueños para el Real Zaragoza quedará para la historia como el final más feliz posible para un estadio que ha ido agonizando a la par que el club.

También era fiel reflejo del alivio del zaragocismo, que ansiaba la salvación de su equipo para poder despedir a La Romareda sin el corazón en un puño. Para entender ese descanso hay que viajar al rededor de dos horas antes en el tiempo, cuando la afición zaragocista acudía al templo por última vez y con el nudo en la garganta. «La situación del equipo no me va a dejar disfrutar del día», decía en la cola de acceso Sergio Peñaflor. Pero tanto él como su grupo de amigos eran conscientes de que era la última vez que iban a pasar su abono por los tornos. «Entendemos que el campo nuevo es necesario, pero no va a ser más bonito que este», decían.

Porque a pesar de que el lema que ha vendido el Real Zaragoza, que estaba presente en los carteles que todos los presentes encontraron en sus asientos para hacer el tifo, rezaba que solo era un hasta pronto, lo cierto es que la sensación de nostalgia y melancolía invadía a cada uno de los más de 24.000 fieles zaragocistas (exactamente 24.007, para cerrar el curso con la mejor entrada del año) que quisieron darle su último abrazo a La Romareda.

Con el estadio completamente envuelto en los colores de su vida, el blanco y el azul, el último himno a capela (como es costumbre y como no podía ser de otra manera poco coordinado) sonó más fuerte que nunca esta temporada. Y eso que no fueron los pocos los que con la voz entrecortada y los ojos envueltos de agua prefirieron guardar silencio y disfrutar de ese momento para intentar guardarlo en sus cabezas como si fuera un auténtico tesoro. Incluso daba tiempo para acordarse de los que ya no están pero sembraron la semilla del zaragocismo en los que sí que disfrutaron de ese último rugido. «Venía siempre con mi padre y desde que enfermó vengo días contados, pero hoy no podía faltar», contaba Ricardo Osanz.

Pero, en cuanto pitó el árbitro, la emoción dejó paso a los nervios. Esa tensión del saber que se está jugando la vida quizá impidió que La Romareda, en su último día, apretara como en ella es habitual porque, perdónenme el vulgarismo, era ella la que estaba con el culo preto. «Ya verás al final, ni salvación ni homenaje», vaticinaba Andrea Sánchez desde la grada.

El gol del Zaragoza, a la postre el último en ese campo, llevó la tranquilidad a una Romareda que pareció incluso celebrar más los goles del Racing de Santander al Eldense. En el descuento se volvió a cantar el himno a capela y ese fue el mayor atisbo de celebración de la salvación. Tras el pitido final, gran parte de la afición volcó su ira hacia la directiva, sobre todo, y hacia la plantilla también mientras los jugadores daban una vuelta de honor que de honor tuvo poco.

Los preparativos que había organizado el Real Zaragoza, una versión al violín del himno y una suelta de globos al cielo, para decir adiós a La Romareda tampoco convencieron a nadie de los allí presentes, aunque el anuncio de la renovación del capitán Francho sí que fue celebrada a lo unísono por la grada. Cabreado con su equipo y con su club, el zaragocismo celebró que los jugadores se escondieran y el acto acabara. Ahora estaba ya solo con su Romareda y la invasión de campo era inevitable. A esas alturas, la mayoría de aficionados ya llevaban su asiento colgado del hombro. En un ejemplo de civismo, cada zaragocista decidió cómo pasar sus últimos instantes con su estadio. El recuerdo más preciado eran las míticas redes de La Romareda, pero la mayoría de gente se conformaba con una foto para, dentro de muchos años, poder demostrar que ellos estuvieron allí el 25 de mayo de 2025.

«Esto no lo va a olvidar en la vida», decía David Longas señalando a su hijo Lucas, de 6 años, mientras jugaban en el césped. El pequeño zaragocista daba la sensación de que no entendía bien lo que pasaba ni que hacía allí toda esa gente, pero sonreía. Lo mismo que La Romareda, que en su último día no celebró nada porque eso sería no estar a la altura de su historia. Pero sí que fue cariñosa con los que no se quisieron perder su último aliento.