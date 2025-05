Bazdar: "Soy muy feliz en Zaragoza y ya pienso en la próxima temporada, tengo mucha ilusión en el futuro"

Samed Bazdar tiró este martes de redes sociales, con el peligro que eso conlleva, para hablar de su estado actual y de su futuro. Tras cierto revuelo provocado por unas primeras publicaciones sujetas a diversas interpretaciones, entre ellas el deseo de una posible salida, el delantero ha zanjado la polémica con un mensaje rotundo en el que admite haberlo pasado mal y se centra ya en preparar "bien" la próxima temporada "en el Real Zaragoza".

El punta reconoce que "ha sido una temporada complicada para mí, que ha supuesto mi primera experiencia fuera de casa. Empecé muy bien, pero la lesión que sufrí supuso un contratiempo y desde que volví he pasado por meses difíciles en los que no he podido dar mi mejor versión", admite antes de agradecer el trato de la afición. "Cuando llegué a Zaragoza sentí el cariño de toda la afición y tanto mi familia como yo somos muy felices en esta ciudad. Zaragoza ya es nuestra casa".

Así que no hay debate. El futuro de Bazdar pasa por seguir como blanquillo. "Ahora estoy centrado en dar lo mejor de mí mismo, primero en Castellón para ganar el partido, luego descansar en vacaciones y preparar bien la próxima temporada en el Real Zaragoza. Tengo mucha ilusión por el futuro. Trabajaré con mis compañeros para dar lo mejor y que la afición se sienta orgullosa. Aúpa Zaragoza".