Francho: “Gabi tiene razón, hace falta un cambio radical en todo”

Elegante, risueño y con un semblante aliviado desprovisto ya de miedo y alta tensión, Francho Serrano pregona a los cuatro vientos lo que ya trasladó el pasado domingo a La Romareda tras anunciar su renovación una vez conseguida la salvación. “Estoy muy feliz, he conseguido lo que quería y es un orgullo seguir defendiendo estos colores”, presumió con el corazón en la mano. Francho, león de cuna, tenía tan claro lo que quería que temió perderlo. Capitán a sus 23 años y bandera de un sentimiento, el canterano ejerce, desde hace tiempo, de referencia para un zaragocismo que lo considera sagrado. Y que, como el propio futbolista, no concebía el futuro sin su brazo portando el brazalete. “Si algún día pasa lo que todos queremos jamás me perdonaría no estar aquí. Es un gran paso en mi carrera, ojalá sea por muchos años más”.

Fue Fernando López, director general y también deportivo en funciones ante la ausencia, durante más de dos meses ya, de un profesional de esta parcela, el que hizo la llamada que Francho llevaba mucho tiempo esperando. Porque, como el jugador admite, ha sido un proceso “largo y complejo y duro en ocasiones” marcado por una insuficiente declaración de intenciones de Juan Carlos Cordero. “Le doy las gracias porque siempre mostró su deseo de que siguiera, pero la realidad es que las primeras propuestas nos dejaron un poco fríos. El tiempo fue pasando y tomé un rol más importante después de la lesión y creo que hice méritos para exigir cosas más grandes, pero tras la salida de Cordero hubo mucho tiempo de silencio que fue duro e incómodo para mí. Hasta que Fernando hizo esa llamada que me marcó y todo fue muy rápido”, relata.

Francho renueva en un club que atraviesa por uno de los momentos más delicados de su existencia e inmerso en una severa crisis deportiva e institucional que obliga a ir “poco a poco” porque “la realidad del Zaragoza es distinta a la que esperábamos y ahora somos un club de la zona baja de Segunda, pero tenemos que ir todos de la mano cambiando cosas y en base a eso construir algo muy grande”, subraya el aragonés, que firmó su ampliación el pasado viernes. “Lo primero era sacar adelante la situación del equipo, ha sido lento pero ha merecido la pena y estoy muy contento de seguir en el club de mi vida”.

Gabi apuesta por Francho, al que señala como la bandera del equipo los próximos años. Y también Francho apuesta por Gabi, cuya continuidad al frente del equipo considera esencial. “Me gustaría que siguiera. Ya fue un referente para mí cuando jugó aquí y ahora vino en un momento muy difícil y ha puesto mucho de su parte para sacarnos de ahí, así que merece poder ayudarnos a lograr el objetivo que todos queremos”, asegura el zaragozano, que acepta el reto planteado por su técnico. “Creo que tengo suficiente capacidad para asumir ese rol. Me gusta y me llama la atención, quise ser jugador del Zaragoza para conseguir todo eso” y comparte con Gabi su convicción de empezar de cero. “Hay que hacer borrón y cuenta nueva y que la despedida de La Romareda sea ese punto de inflexión para acometer un cambio radical en todo. A la afición no podemos pedirle más, seguro que estará con nosotros para construir algo juntos pero poco a poco sin ilusionarse demasiado pronto porque luego vienen batacazos difíciles de asimilar” y deja un diáfano mensaje para los que hay y los que vengan. “El escudo está por encima de todo y de todos, hay que tener eso muy claro”.