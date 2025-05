Gol Play desaparece cuando vuelve el partido en abierto en Segunda: ¿cómo se podrá ver al Real Zaragoza y la SD Huesca gratis?

Gol Play ha recuperado el partido en abierto de Segunda División, por lo que a partir de la temporada que viene se podrá ver un encuentro gratis como hace años ocurría en la misma cadena o en LaSexta.

Sin embargo, ha perdido el partido de Primera que venía ofreciendo y ahora solamente le queda el de Segunda y el de Liga F. Entre la falta de derechos de competiciones deportivas que puedan traer una audiencia significativa y los problemas económicos de Mediapro, el grupo de Jaume Roures va a poner fin a las emisiones el próximo 10 de junio en la TDT y ya veremos quién coge el testigo. Se hablaba de una cadena de Prisa, pero también Movistar puede asumir el canal.

Entonces, ¿cómo se podrán ver los encuentros en abierto del Real Zaragoza y la SD Huesca la próxima temporada a través de Gol? Que no se vaya a ver en la televisión tradicional no quiere decir que no se puedan ver, siempre y cuando sean los elegidos de la jornada.

Habrá dos maneras. Una de ellas es a través de la web de GolStadium, que tiene toda LaLiga Hypermotion, otras ligas europeas, boxeo, Eurosport 1 y 2, entre otros deportes. A día de hoy cuesta 9,99 euros al mes. De todos modos, el encuentro en abierto se podrá ver gratis sin necesidad de registro ni pagos, pero tendrá que ser ahí.

Y la segunda opción es descargar la app para la televisión si es moderna y lo permite. Ahí, igual que se hace con DAZN o Amazon Prime Video se podrá ver el encuentro en abierto de Segunda.

Ahora bien, si se paga una plataforma de pago sí que se mantendrá el canal. Es decir, si cuentas con Movistar+, Orange TV y similares podrás seguir viendo el encuentro en abierto.