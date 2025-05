El Real Zaragoza tiene 23 jugadores con contrato para la próxima temporada

La profunda remodelación que se avecina en el Real Zaragoza incluirá, por supuesto, a su plantilla. Nada nuevo, habida cuenta de la habitual reestructuración que sufre el plantel prácticamente cada temporada, conforme van fracasando proyectos como el acometido el pasado verano, cuando entre Juan Carlos Cordero y Víctor Fernández diseñaron un engranaje sustentado sobre apuestas arriesgadas, pocas cesiones y abundantes contratos largos que condicionan la próxima planificación de un primer equipo a la espera de la llegada de la figura más determinante: el director deportivo. Más de dos meses después de la destitución de Juan Carlos Cordero, el Zaragoza sigue sin cubrir la vacante a pesar de que las tareas pendientes son tan numerosas como relevantes.

Hasta 23 jugadores tienen contrato la próxima temporada, aunque eso no quiere decir que todos ellos tengan asegurada su continuidad. Ni mucho menos. De hecho, no serán pocos los que no seguirán, lo que abocará al club a tratar de llegar a un acuerdo para su salida.

En la portería, tanto Poussin como Femenías tienen un año más de contrato, si bien solo el francés parece contar para el próximo curso. El mal rendimiento del balear le incluye entre ese alto número de efectivos que podrían salir a pesar de tener vínculo en vigor. En el caso de Poussin, todo apunta a que sí cumplirá el año que le queda, aunque el club podría buscar en el mercado un meta con vitola de titular.

También se avecinan abundantes movimientos en defensa. Acaban contrato Jair, Nieto y Lluís López y todos ellos parecen abocados a dar por concluida su etapa en el club, aunque Gabi dejó la puerta abierta a la continuidad de Jair, que ha sido indiscutible desde que el entrenador madrileño, con un acuerdo verbal para renovar por dos años más, tomó las riendas. Clemente, cedido desde Las Palmas, volverá a las islas, mientras que tienen contrato Calero (dos años más), Tasende (tres), Luna (renovado hasta 2029), Vital (con contrato hasta 2026) y Kosa (tres años más), aunque, desde luego, no todos ellos tienen garantizado formar parte de la plantilla zaragocista la próxima temporada. De hecho, los graves problemas defensivos sufridos a lo largo de todo el curso anticipan un gran movimiento en esa zona.

En la medular cuentan con contrato Guti, Keidi Bare, Aketxe, los recientemente renovados Toni Moya (por partidos jugados) y Francho (hasta 2030) y Kervin Arriaga, cuya adquisición en propiedad será oficial en breve. A expensas de lo que decida el futuro director deportivo, no parece claro que el vasco, que firmó por dos temporadas, cumpla su contrato.

Arriba también habrá baile. Tienen contrato Dani Gómez (hasta 2028), Pau Sans (2029), Bazdar (2029) y Soberón (2026). Marí, cedido por el Valencia, volverá a Mestalla y, en principio, también Adu Ares al Athletic Club. Liso jugará el viernes su último partido con el Zaragoza una vez que el Getafe impuso su llegada al Coliseo en forma de cesión con opción de compra como moneda de cambio para permitir la llegada de Gabi (entonces técnico del filial azulón) a La Romareda. Sergi Enrich, cedido en el Huesca, también tiene un año más de contrato pero no lo cumplirá y quedará desvinculado. También, seguramente, Luis Carbonell, a préstamo en el Ejea, y Sinan Bakis, cuya salida a Polonia ha sido un fracaso (ni un solo gol y muy pocos minutos). Gori, que tampoco ha contado mucho en el Ibiza, apunta a volver a salir y falta por ver qué sucede con Juan Sebastián (buena temporada en el Alcorcón), Borge (muy bien en el Arenteiro) y Alberto Vaquero (de más a menos en el Lugo).