Buyla: "Espero que se pague el daño, el único perjudicado he sido yo"

Ha quedado sobreseída la causa por el intento de amaño de un Badajoz-Pontevedra del final de la temporada 22-23 por el que fue denunciado y no hubo recurso, por lo que la justicia lo ha declarado inocente. ¿Cómo se siente?

La primera sensación es de alivio, nunca me había visto en una situación así y estaba tranquilo por la parte que me tocaba, pero siempre hay cosas que no dependen de uno. Solo me quedaba confiar en la justicia y poco más. Yo decidí no declarar con la Policía, pero sí que lo hice en el juicio que se celebró en marzo. No sé por qué salió todo esto, lo que sí sé es que no tuve nada que ver. No sé si pasó o no, pero no tuve nada que ver. Lo cierto es que por cómo le afectó a mi familia me dolió bastante todo lo sucedido.

¿No sabe si pasó o no?

A ver, yo pondría la mano en el fuego por que no pasó nada, pero hablo en ese caso desde el desconocimiento. Yo solo era un futbolista del Badajoz que llevaba seis meses y no sé por qué tanto revuelo cuando de lo que a mí se me acusó no sucedió. Estoy ya más aliviado, porque por fin puedo hablar libremente del tema y me siento contento por mi familia y por la gente que me rodea, ya que estaban más preocupados. En mi caso sabiendo que no había pasado nada estaba bastante más tranquilo.

El problema de estos casos, de extender la manta de la sospecha, es que lo complicado es limpiarla después.

Cuando salió corrió como la pólvora y si no era un sitio era en otro y lo leía por todos los lados. Fue una auténtica barbaridad y ahora que llevo ya un mes desde que quedó todo resuelto pocos me han preguntado por cómo iba el tema o si había ya un dictamen. El daño que se me causó entonces espero que se pague, porque el único perjudicado aquí he sido yo, tanto a nivel personal como laboral, en mi carrera deportiva, y también en mi familia porque me vieron sufrir a mí. Eso es lo que la gente desconoce y al final todas las situaciones que han pasado durante este tiempo no han sido fáciles, ha sido una experiencia dura.

Cuando dice que espera que se pague ese daño, ¿a qué se refiere? ¿Tiene pensado emprender acciones legales?

No lo sabemos aún, no he vuelto a hablar con mi abogado desde que salió ya la sentencia y se resolvió todo. Quise desconectar un poco tras tantos meses con la cabeza puesta en el asunto Ahora hablaré con mi abogado y decidiremos si hacemos algo o no.

El Tarazona le abrió la puertas en verano, en medio de ese proceso y sin la sentencia judicial, y ha vivido allí un año iirregular, 25 partidos, pero jugando más al principio que al final.

La temporada para mí ha sido buena en el objetivo grupal, también con mi selección (Guinea Ecuatorial). En el Tarazona es verdad que empecé con mucho peso y participación, pero en la segunda vuelta el míster decidió apostar por otro estilo de juego más directo, que me me beneficia menos y jugué algo menos, pero en lo colectivo el año ha sido excelente, con ese sexto puesto, y he estado muy contento allí, me he sentido muy bien tratado. Soy aragonés y me alegra que un equipo aragonés siga en Primera RFEF y además juegue la Copa del Rey y solo puedo estar feliz de mi paso por allí.

Esas palabras suenan a despedida.

Termino contrato y todo puede pasar, en el fútbol a veces no sabes qué depara el mañana y estoy atento a ofertas. Tengo 26 años y he jugado bastante en España, no me importaría probar la experiencia y abrir horizontes y salir al extranjero. Me siento cómodo aquí, la gente cree que soy de fuera, pero nací en Zaragoza y tengo toda mi vida aquí. No descarto nada, la verdad.

Zaragozano y zaragocista, diez años en el club estuvo desde el Alevín A hasta su salida en 2022 tras pisar el primer equipo en 13 partidos. ¿Cómo ha vivido esta temporada tan agónica del equipo?

La verdad es que ha sido la más dura de todas estas en Segunda, con un sufrimiento terrible, porque soy zaragocista y porque aún conservo muchos amigos en el club, gente que aprecio mucho y siguen en el Zaragoza y sabía lo que podía pasar con ese descenso, el escenario que significaba en Primera RFEF, para la ciudad habría sido un palo. Gracias a Dios se pudo resolver, en ese último partudo en La Romareda antes de ser derrumbada y estoy muy contento por la salvación.

¿Llegó a temer por ese descenso del Zaragoza?

No, de verdad que no, porque prevalecía que veía un buen equipo en cuanto al nivel de los jugadores, con mucha calidad, pero es verdad que si te metes ahí... En la puntuación, en la racha negativa o por la reacción del Eldense te podían entrar las dudas, pero siempre confié en que pudieran sacarlo. No es plato de buen gusto verlo ahí tan abajo cuando ese equipo tiene que estar en Primera y lleva muchos años fuera de esa categoría. Es fundamental que se mantenga esa comunión con la grada y ojalá el Zaragoza se replantee las bases de cara al futuro para volver a Primera, creo que eso es lo que se necesita ahora.