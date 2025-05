Gabi descarta a Juanfran para la dirección deportiva del Real Zaragoza

Juanfran Torres no será el nuevo director deportivo del Real Zaragoza. Así lo ha asegurado Gabi Fernández en una rueda de prensa en la que también ha afirmado que hay "pocas opciones" de que él no continúe la próxima temporada del equipo aragonés. "No es una de las opciones que estamos barajando. Es mi amigo y lo quiero como a un hermano, pero necesitamos a alguien con experiencia y que conozca la categoría", subrayó el madrileño.

Con esas palabras descartó Gabi a la que se había postulado como una de las opciones más serias para la dirección técnica. Aunque el técnico del Zaragoza negó que hubiera hablado con él sobre el tema, sí que ha habido conversaciones entre Juanfran y el entorno del club aragonés en una operación que estaba siendo dirigida por Carlos Bucero, director de Fútbol del Atlético de Madrid y la persona clave en la toma de decisiones en los últimos meses, ya que Mariano Aguilar, consejero zaragocista, ha dado un paso atrás. Esa apuesta significaba un cambio en la estructura deportiva del Real Zaragoza en la que Juanfran llegaría formando un tándem con el exzaragocista Jorge López.

Pero las declaraciones de Gabi obligan ahora a mirar hacia otras posibilidades. El propio técnico construyó un perfil de cómo tiene que ser el director deportivo que aterrice en la capital aragonesa. "Tiene ser bueno, de nivel. Que tenga la capacidad de conocer la Segunda División y de preparar un equipo en sintonía con cómo veo yo el fútbol. Que rememos en la misma dirección y que defienda a muerte a los jugadores y a mí. Que mire por y para el Zaragoza y que no tenga ningún interés personal o extradeportivo", dijo el entrenador zaragocista. Además, Gabi apuntó que sabe que el club está trabajando "de una manera voluntariosa y eficaz para cerrar al nuevo director deportivo y dijo que "cuanto antes se sepa, mejor porque es muy necesario para empezar a trabajar.

Txema Indias es el candidato favorito desde hace tiempo, pero cuenta con otras opciones y no es sencilla su llegada. El club también baraja los nombres de Nico Rodríguez, que apunta al Valladolid, Alfredo Merino o Chema Aragón, todos con experiencia en Segunda

En el casting para ese puesto el más deseado sigue siendo Txema Indias, desde marzo y cuando Juan Carlos Cordero fue despedido, aunque las dificultades que esa operación entrama parecían haberle dejado en un segundo plano. Indias tiene una oferta del Levante, recién ascendido a Primera División, y otros clubs siguen de cerca al director deportivo. El ejecutivo vasco, tras 10 años en el Leganés, no va a continuar en ese club y tiene que cerrarse su salida, aunque hace semanas que trabaja en esa entidad con su sustituto, Andrés Pardo. Indias quiere seguir en los despachos de otro club y el Zaragoza lo ha intentado convencer en estos meses.

Por otro lado, el Real Zaragoza también ha contactado con Alfredo Merino, director deportivo del Mirandés y de renovación automática en el club jabato en caso de ascenso, lo que supondría que su candidatura no fuera la elegida, y con Nico Rodríguez, que apunta al Valladolid. Mientras, el exdirector deportivo del Mirandés y del Elche Chema Aragón siempre ha estado en la terna y su opción podría ganar enteros.

Su continuidad

Tras esta explicación ofrecida por el propio técnico queda claro, si no lo estaba ya, que Gabi será el entrenador del Zaragoza el curso que viene, aunque todavía no haya oficialidad. "Estamos en muy buena sintonía. Como ya dije, mi cabeza está puesta en Zaragoza. Seguimos debatiendo cosas y hablando a diario para hacer un proyecto sólido en este gran club", valoró. Para zanjar el tema de su continuidad, Gabi señaló que "si va todo en la dirección de lo que estamos hablando, hay pocas opciones de que no siga. Evidente hasta que no se firman los contratos, es difícil. A mí me gustaría seguir, el club me ha dicho que quiere que siga así que ahora tenemos que avanzar con paso firme". El técnico reconoció que los interlocutores del club con los que habla "cada día o cada dos" son el consejero Mariano Aguilar y el director general Fernando López.