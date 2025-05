Gabi: "Quiero que siga Kervin Arriaga, pero no a cualquier precio"

Todo estaba hecho y escrito a falta de la firma, pero el fichaje de Kervin Arriaga por el Real Zaragoza, si no se ha desvanecido, sí que se ha complicado mucho. El hondureño fue uno de los nombres propios de la rueda de prensa que dio Gabi Fernández y el técnico de los aragoneses dejó un enigmático mensaje. "Quiero que siga Kervin, pero no a cualquier precio y de cualquier manera", subrayó.

No obstante, Gabi puso en valor la figura del centrocampista. "Es un jugador muy importante. Ha sido el mejor en ocho de los diez partidos que llevo aquí", señaló, aunque le dejó un mensaje a Arriaga: "Los jugadores tienen que apostar por estar en el Zaragoza. Esto no es el Madrid o el Barcelona. Tienen que poner un punto extra por querer jugar aquí con la repercusión que tiene, con el momento que es y con lo que puede crecer el club. Pero digo que la implicación de Kervin (Arriaga) es de diez y espero y deseo que siga con nosotros. Sé que se está negociando con el Partizan y con él".

La llegada de Kervin Arriaga al Real Zaragoza, tras el acuerdo con el Partizan de Belgrado por 400.000 euros y el 25% de la plusvalía, ha tenido un inesperado frenazo en las últimas horas, puesto que el club aragonés quiere renegociar las condiciones del contrato del hondureño.

Otro de los nombres propios de la semana en clave zaragocista ha sido el de Samed Bazdar, que publicó un mensaje en el que se intuía que no estaba contento con su situación para posteriormente borrarlo y cambiarlo por otro mucho más positivo. "Son chicos jóvenes y las redes sociales son una basura. Se equivocan. Todos quieren jugar y ser importantes. Samed (Bazdar) es un chico muy joven y con un nivel futbolístico muy importante, pero aquí nadie va a ser titular por decreto. Tanto Kervin como Samed son dos grandes jugadores y ojalá estén aquí la próxima temporada”.

De lo que menos se habló en la rueda de prensa previa al duelo ante el Castellón es, precisamente, del partido de Castalia. Lógico por otra parte, aunque Gabi apuntó que "intentaremos ganar el partido para hacer la mejor puntuación de los últimos años, pero tenemos muchas bajas porque hemos hecho un esfuerzo muy grande y hemos forzado a los chicos para lograr la salvación. Se verá un equipo muy competitivo porque defendemos un escudo y tenemos una imagen y a partir de ahí a intentar ganar", valoró el entrenador del Real Zaragoza. "Pero no se va a ver lo que quiere Gabi para el año que viene", matizó.

El técnico aseguró que contra el Castellón jugarán Joan Femenías y 10 más. "No ha tenido una mala cara, no se ha quejado nunca, ha ido siempre para adelante... Mi idea es que juegue mañana. No le regalo nada a nadie, incluso entrenando ha sido mejor que los demás porteros. Para mí es una 'putada' no haberle puesto y quiero que mañana juegue y que se vaya con buenas sensaciones", explicó. Además, Gabi dijo que Tasende, Marí y Arriaga no podrán jugar en Castalia, además de las ya sabidas bajas de Lluís López y de Keidi Bare.