El Grupo Saphir sigue un año más como patrocinador principal del Real Zaragoza

Habrá un año más al menos del Grupo Saphir en el Real Zaragoza como patrocinador principal y en las camisetas del equipo, algo que se ha mantenido desde octubre de 2014, con Caravan Fragances como marca principal, salvo en una de las temporadas, en la 21-22 que fue Green Botanic Pharmacie, una de las líneas de producción de esta empresa aragonesa. El acuerdo, según ha podido saber este diario, está prorrogado y se mantendrá en las camisetas zaragocistas al menos en la temporada 25-26, la próxima Liga en Segunda, y será la duodécima consecutiva de esta empresa como patrocinador principal.

Además, la marca de perfumes siempre ha cedido las camisetas de las categorías inferiores, y en los últimos tiempos las del equipo de LaLiga Genuine y la sección femenina, para el club, luciendo su logo solo con la primera plantilla y el Deportivo Aragón y dejando que en el resto, o bien quedara la publicidad libre o se destinara a otros acuerdos de la SAD zaragocista. De hecho, en esta campaña los equipos de la Ciudad Deportiva han lucido en sus camisetas la publicidad del Grupo JAB, con el que la entidad llegó también a un acuerdo y es otro de los patrocinadores del Zaragoza.

Esta temporada, la plantilla no ha realizado la tradicional visita a las instalaciones del Grupo Saphir en el polígono Malpica, pero no ha habido ninguna razón especial en ello, ya que el equipo no se salvó hasta el domingo, tras ganar al Deportivo, y esta semana, con la permanencia asegurada, ha sido muy corta en el trabajo al jugar este viernes en Castalia y luego iniciar la plantilla las vacaciones.

En octubre de 2014, con la Fundación recién arribada, esta empresa de perfumes pasó a ser su patrocinador principal en una gestión realizada por la que era entonces la nueva propiedad de la entidad blanquilla. El cambio de dueños en la SAD con Real Z LLC en 2022 no trajo novedades porque había un contrato en vigor, pero el que acababa la temporada pasada se renovó por un año, por la campaña que finaliza este viernes, y también se va a renovar el actual, por lo que la empresa que es propiedad de los hermanos Sierra, Ignacio y Jorge, cumplirá 12 años al menos en las camisetas zaragocistas.

Y es que el primer contrato de Saphir, por tres años, tenía unas cantidades en Segunda de 300.000 euros y en el caso de un hipotético ascenso, 600.000, que no se dio. Fue renovado en dos ocasiones, con ligero aumento económico en ambas, y en 2021 se firmó el que está vigente, con una cifra que estaba entre los 400.0000 y el medio millón de euros anuales. Así, la cifra que ha destinado el Grupo Saphir contando las camisetas de la próxima temporada ya rondará los 5 millones de euros.