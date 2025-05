La previa del Castellón-Real Zaragoza. La despedida de la agonía

El Real Zaragoza despide en el SkyFi Castalia ante el Castellón la temporada de mayor sufrimiento desde que dio con sus huesos en Segunda allá por 2013, una agonía que acabó ante el Deportivo y que ha dejado en un mero trámite este duelo, en el que se pone en juego un buen puñado de euros, hasta 270.000 en el mejor de los casos por la posición final y el reparto televisivo, el orgullo clasificatorio de no acabar en el último lugar entre los que no bajan, lo que sucederá si los albinegros derrotan al equipo de Gabi, que quiere dejar el curso con buen sabor de boca antes de que su continuidad y la llegada de un director deportivo sea oficial a partir de la próxima semana.

El futuro importa más que el presente para este Zaragoza de perfil tan bajo y obligado a un cambio a todos los niveles después de tres años con Real Z LLC, la propiedad llegada en 2022, donde la sucesión de errores ha sido tremenda. De hecho, si el Zaragoza derrota esta noche al Castellón alcanzará los 54 puntos, la cuota más alta con los nuevos dueños y con el Atlético de Madrid en el mando a la sombra, lo que habla claramente de la terrible realidad deportiva de este Zaragoza, por mucho que en la economía, en la reducción de la deuda y en la construcción del nuevo estadio, todo marche mucho más fluido. Sin embargo, en el fútbol manda el balón, priman los resultados y en ellos los nuevos dueños suspenden de forma absoluta. Eso, sin contar la distancia con la afición que ha vivido el equipo en los últimos tiempos, otro daño colateral.

Liso vuelve y cinco del Aragón en la sesión El extremo se ejercitó ayer con el grupo tras estar concentrado con la selección sub-20 hasta el miércoles y podrá jugar en Castalia. Gabi dará la lista hoy, pero en principio estarán el meta Calavia, Jaime Vallejo, Lucas Terrer, Hugo Pinilla y Mañas del Aragón. Tras el partido, el equipo empieza sus vacaciones.

El presente, en todo caso, pasa por Castalia, por un partido en el que el Real Zaragoza tiene una buena colección de bajas, todas por lesión, ya que no están Lluís López y Keidi Bare, ausencias también en el anterior partido y en el caso del albanés desde marzo, además de Kosa, que está con Eslovaquia U21, Tasende, Arriaga, Nieto y Marí, que forzaron para estar en el césped o en la lista ante el Deportivo y a los que no se verá frente al cuadro albinegro, donde Gabi premiará al meta Femenías con la titularidad. El Zaragoza saldrá con lo justo al duelo, con cambios obligados y con el deseo de que la temporada tan negativa tenga el final feliz de un triunfo antes de que el club empiece una espiral de cambios en la plantilla que hará que la realidad al inicio de la 25-26 sea muy distinta.

El Castellón, que marca ahora el último equipo que no baja, se salvó una semana antes que el Zaragoza en una temporada donde ha sido uno de los equipos con mejor fútbol y apuesta más arriesgada, condición que tuvo en todo momento con Dick Schreuder y que mantiene con Johan Plat. Recupera a Alberto para el eje y tiene las ausencias de Chirino, por sanción, y de los lesionados Israel Suero, máximo goleador, Douglas Aurelio y Kenneth Mama, además de que habrá muchos no habituales en el once y repiten en la lista canteranos que estuvieron en Granada, como Costa o Gabarri. Se espera en Castalia una buena entrada, de las mejores del curso, y muchas despedidas de jugadores, también en el Zaragoza. Es el día para ello, se echa el cierre.

Alineaciones probables

CD Castellón: Amir; Óscar Gil, Juan Escobar, Alberto, Jozhua Vertroud; Van den Belt, Jojic, Gonzalo Pastor; Lottin, Cipenga y Markanich.

Real Zaragoza: Femenías; Luna, Jair, Vital, Clemente; Francho, Arriaga, Guti, Adu Ares; Pau Sans y Dani Gómez.

Árbitro: Cid Camacho (Comité Castellano-Leonés).

Estadio: SkyFi Castalia.

Horario: 20:30.