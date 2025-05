Repugnante hasta el final. La crónica del Castellón-Real Zaragoza (4-1)

Se recordará durante muchos años a este Real Zaragoza indecente e indigno. Pasará a la historia ese equipo ingnominioso que avergonzaba a su gente como nadie lo había hecho antes. Perdurará, porque así debe ser, el recuerdo de un equipo humillante y repugnante que estuvo a punto de acabar con un club casi centenario y que solo sobrevivió a sí mismo porque la Virgen del Pilar se volvió a apiadar de un zaragocismo que se ha ganado el cielo mientras su equipo acumulaba méritos para arder en el infierno. Aquel Zaragoza tan vacío en el campo como en los despachos. La viva imagen de la decrepitud. Como equipo y como club. No se puede caer tan bajo como lo ha hecho este conjunto abominable que cerró el peor curso de la historia del club con el enésimo sofocón que debería tener consecuencias inmediatas. Les dirán que el equipo estaba ya de vacaciones y que se dejó notar la relajación tras haber sellado la salvación cinco días antes. No les crean. No hay excusa posible para semejante recital de afrentas. Nunca la hubo.

El último baile lo dio el Castellón, un equipo alegre, divertido y ofensivo en el buen sentido. Todo lo contrario que un Zaragoza que, sobre un 4-2-3-1 en el que Calero y Clemente ocuparon, muy mal, los laterales, y con el desesperante (pero, eso sí, el más profesional de todos) Aketxe en la mediapunta, se propuso dejar claro bien pronto que su cabeza estaba en otra cosa y que no tenía interés alguno en dejarse el alma para que su ultrajada afición acabara este inolvidable martirio con un sabor de boca algo menos amargo.

Un minuto tardó, manda narices, el Castellón en liquidar a su frágil presa. Raúl Sánchez mandó a la red un buen servicio de Cala después de que Mabil rescatara un balón casi perdido. El tanto evidenciaba que los locales querían ganar y que el Zaragoza ni siquiera tenía intención de jugar.

Mabil, que bien pudo marcar media docena de goles anoche, se encontró con Femenías apenas un par de minutos después y no pasaron muchos más hasta que de nuevo Raúl acentuó el sonrojo zaragocista al ajustar una volea de forma impecable tras un buen envío de Lottin. El bochorno, otro más, era de los gordos.

El Zaragoza era superado una y otra vez por un Castellón infinitamente mejor en el apartado físico, pero también muy superior en el plano táctico, donde Gabi también naufragó de forma flagrante. Moyita, el bueno, el del Castellón, hurgó en la herida apenas superada la primera media hora al aprovechar la enésima burla de Mabil sobre un Clemente que, como otros muchos, dejó la peor rúbrica posible en su despedida.

El Castellón zarandeaba sin piedad a un pelele sin corazón, alma ni orgullo ante la incredulidad de dos centenares de zaragocistas que no daban crédito a lo que estaban presenciando. Su Zaragoza querido les iba a amargar la existencia hasta el último día.

Thomas acarició el cuarto ante la algarabía de Castalia, que se relamía de lo lindo. Eso sí era una despedida como Dios manda. Lo del Zaragoza era el enésimo oprobio de una temporada que deja tantas manchas en el escudo que tardará en lucir. Cala, ya en el descuento de un primer tiempo disputado en el túnel de los horrores, firmaba una obra de arte para subir el cuarto gol al marcador ante la desesperación de un Femenías que, como siempre, era un manojo de nervios.

Todo estaba visto para sentencia. El pleito condenada a un Zaragoza culpable al que el Castellón pudo endosar una goleada de escándalo de haberlo necesitado. Es ahí donde emerge de nuevo la benevolencia de un calendario clemente al final con un Zaragoza que difícilmente habría alcanzado la orilla si Ferrol, Cartagena o Dépor hubiesen precisado los puntos.

La segunda parte solo sirvió para prolongar la agonía de un Zaragoza que marcó el tanto del (des) honor merced a un penalti sobre Dani Gómez que él mismo convirtió y que transcurrió entre innumerables ocasiones claras falladas por Mubil. La mala puntería del atacante local y alguna buena intervención de Femenías evitaron males aún mayores para un Zaragoza que, para colmo, perdió por lesión a Pau Sans, que se quedó en el hospital de Castellón con una luxación de codo, lo que propició el debut de Hugo Pinilla, lo único potable de un partido que cierra un curso que se recordará como aquel en el que el Zaragoza, aborrecible y abominable, fue repugnante hasta el final.