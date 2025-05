Los cuatro juveniles apartados, muy cerca de cerrar sus nuevos destinos

Dennis Rufo, Sergio Beltrán Ratón y los hermanos Lambea, el defensa Jorge y el centrocampista Pablo, que no aceptaron la oferta para renovar con el Real Zaragoza, ya están próximos a formalizar acuerdos con otros clubs, algo que en todo caso se producirá después del 30 de junio, porque hasta esa fecha tienen vínculo con el club aragonés y este puede ejecutar una opción para que jueguen en el primer equipo. Así, según informa Sportaragón y ha podido confirmar este diario, Rufo, máximo goleador del juvenil, apunta a seguir su carrera en el Alavés, Ratón, una de las joyas de la cantera, está cerca del Celta, donde le acompañaría el defensa Jorge Lambea, mientras que su hermano Pablo, que juega en la medular, puede acabar en Tajonar, en la cantera de Osasuna, operación que ahora mismo es la que está más en fase de estudio por el club rojillo, pero con muchos visos de darse. Los cuatro futbolistas fueron apartados el 19 de febrero, antes de los cuartos de final de la Copa frente al Málaga y ya no volvieron a jugar más con el equipo de Javier Garcés.

El Real Zaragoza ha citado a todos los jugadores del juvenil de División de Honor el lunes para darles a conocer su futuro --los futbolistas del Deportivo Aragón lo sabrán desde este sábado-- y también irán estos cuatro, que no han renovado y que no lo van a hacer en el tiempo que resta hasta el 30 de junio. A ellos se les añade ya otro juvenil, Dani Cantero, extremo, y al que no se le ha ofrecido la renovación y va a firmar salvo sorpresa por el Villarreal, mientras que el extremo del cadete Derik Obeng está a un paso del Betis y el atacante del Infantil B Fernando Gómez tiene todas las papeletas para acabar en el Real Madrid.

En el caso de los hermanos Lambea y Ratón, a los que les queda un año de juveniles al ser nacidos en 2007, la oferta del Zaragoza era de cuatro temporadas más tres del primer equipo con la mencionada opción solo para la entidad. Mientras, con Rufo, que acaba su etapa juvenil este junio, es de tres más tres. Así, este último empezaría su etapa en el club vitoriano en el filial, en el Alavés B, y el resto lo haría en los juveniles de los respectivos clubs.

La oferta de la entidad zaragocista no la aceptan porque implica varios años en el filial, no menos de tres, donde el salario tipo habitual es inferior a los 20.000 euros brutos anuales y el salto al primer equipo se da por el mínimo salarial en la categoría, en este caso en Segunda cuando llegue el caso y si el Zaragoza no ha subido, por lo que ronda los 100.000 euros anuales (95.000 este año y 195.000 en Primera). Ese paso a la primera plantilla implica un aumento automático de la cláusula de los 1,5 millones a una cifra que normalmente ronda los 10, por lo que si no hay mejora contractual en ese tiempo el Zaragoza tiene atado a esos futbolistas hasta los 25 años por cifras que les mejoran en muchos otros clubs.