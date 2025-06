Francés: "He sufrido muchísimo con el Zaragoza esta temporada, desde fuera se pasa peor"

Primera temporada fuera del Zaragoza, en el Girona y en la élite, ¿qué balance hace? Ha participado en 25 partidos, 19 de inicio, ha jugado 6 en Champions…

La temporada para el equipo ha tenido muchas circunstancias, con una primera vuelta de mejor nivel, manteniendo el pulso en la Champions, que es difícil compaginarlo con la Liga y después dimos un bajón, también anímico. En mi caso, la he visto como un aprendizaje, he progresado mucho, el míster me ha enseñado mucho, y lo valoro así, espero que en la siguiente campaña pueda tener más minutos, sabiendo lo difícil que es jugar en Primera. El balance que hago en mi caso es positivo, ha sido de las temporadas en mi carrera que más he aprendido y ese es el camino que quiero, no hay nunca mejora sin aprendizaje.

El salto de segunda a Primera y a Champions es muy importante. ¿Ha notado eso?

He notado mucho cambio, claro está, en el Zaragoza además jugaba de central, donde estoy muy cómodo y te expones menos. En el Girona he tenido un rol más de lateral derecho y subir una categoría, para enfrentarte a extremos de mucho nivel, el uno contra uno, jugadores más rápidos, más pequeños, mucho desborde… ha sido difícil, he cometido errores, pero me quedo con lo que eso me hace aprender y progresar. Y la Champions ya es otro mundo, ahí la diferencia ya es muchísima, en cada duelo es otro deporte casi.

¿Qué sintió al oír el himno de la Champions en el primer partido? Debutó además saliendo del banquillo en un buen escenario para ello, en el Parque de los Príncipes de París, frente al PSG.

Pues un sueño cumplido, vivirlo además en campos importantes, jugar cinco partidos de titular en ese torneo, contra rivales grandes… Se te pone la piel de gallina al ir a ese campo, o a San Siro, o tener enfrente en Montilivi al Arsenal o el Liverpool. Lo he vivido como cumplir un sueño, disfrutando esos momentos únicos y ojalá en un futuro lleguen muchos más.

Tras este año inicial, es de imaginar que su objetivo es asentarse en la élite, ¿no?

Eso es, imaginaba que esta primera temporada iba a ser difícil y yo estaba mentalizado de ello, sabiendo que podía tener pocos minutos y creo que aún así he contado con bastantes. Ahora la meta es asentarme, coger más minutos y galones, es lo que siempre he hecho, en el Zaragoza también empecé así, fui creciendo y aumentando el rol y es lo que quiero hacer aquí, dando el mismo rendimiento que allí.

¿Cómo se explica que un equipo que hizo plaza de Champions sufra por la permanencia?

Teníamos un plantillón para competir en ese torneo, pero hemos tenido muchas bajas, la acumulación de partidos, la falta de costumbre en muchos casos, también el mío, o el jugar tan seguido. Disputar 8 encuentros más que tus rivales en Liga por estar en Europa te hace que llegues en algunos momentos fundido, y no te dan las piernas o la cabeza, por no hablar del desgaste psicológico, que implica esa competición. Nos pasó factura, hemos ido aprendiendo sobre la marcha, a preparar mejor y a cuidarnos más en esos partidos. Es otra fase del aprendizaje en mi caso.

Francés intenta tapar el centro del jugador del Atlético Samuel Lino. / EFE

¿Su sitio está en el Girona la próxima temporada?

Las veces que he hablado con el míster, con Míchel, me ha dado mucha tranquilidad, me dice que confía en mí, pero asumo que el nivel era alto, que había gente veterana y que llevaba más tiempo con él, por lo que es normal que haya tenido más confianza en algunos momentos en otros. Yo he hecho mi trabajo dentro y fuera, estando fuerte de cabeza por si jugaba, los compañeros también me han ayudado, porque hubo momentos duros. Ahora, a descansar y a afrontar la próxima temporada con más energía si cabe y otra mentalidad, porque ahora mismo creo que mi sitio está aquí. Nunca se puede decir al 100% porque el fútbol tiene eso, que da muchas vueltas, pero en el Girona estoy a gusto y creo que continuaré la próxima temporada.

¿Cómo ha visto al Zaragoza?

He sufrido muchísimo esta temporada, porque los he visto siempre que he podido, o me he acercado a la Ciudad Deportiva, porque sé de lo difícil de esas situaciones. He hablado con Francho, con Luna, cuando estaba Azón, y les he intentado animar y apoyar en todo. Insisto, con mucho sufrimiento, porque además de espectador y desde fuera se pasa peor que en el campo.

La temporada se pareció mucho a su última en el Zaragoza, gran inicio y caída posterior, en esta ocasión hasta más dura si cabe. Difíciles de explicar estas Ligas…

La anterior, la que viví yo estando allí, arrancamos bien, las expectativas, todo el mundo quiere ascender y piensas que vas a ganar la Liga sobrado, se hace también en la afición esa especie de burbuja que parece que todo está rodado y en Segunda no hay nada sencillo. Creo que en estas dos temporadas el Zaragoza no está sabiendo ganar, darle continuidad a esos buenos inicios, no sé si es relajación o un tema mental. Es que es muy difícil de entender, porque cuando sumas malos resultados, ya te caes de la promoción, te alejas del objetivo se hace duro y creo que al equipo le afecta más, te vas hundiendo y sucede eso, que pasó la temporada anterior y en la que acaba de finalizar, que los baches se hacen mucho más profundos y no se da con la tecla para salir de ahí.

¿Llegó a temer por el descenso a Primera RFEF del Zaragoza?

Sí, lo pensé, claro. La dinámica fue muy mala en algunos momentos, aunque el Eldense no terminara de reaccionar y eso daba algo de tranquilidad. Siempre confié en el nivel de los jugadores que había, aunque cuando el Eldense nos ganó sí lo vi complicado, mucho.

¿Qué le ha parecido la apuesta por Gabi?

Creo que en el momento en que llegó es lo que necesitaba el Zaragoza, dar tranquilidad, confianza en los jugadores porque había plantilla para mucho más, viendo nombre por nombre, por mucho que el resultado final hasta el partido en Castellón haya sido malo, pero en teoría hay nivel para más que para pelear solo por no bajar, sino para estar en una zona tranquila y luchar por esa zona de playoff como al menos se esperaba. Gabi, en una situación difícil, buscó hacer ‘A’ y ‘B’ bien, simplificar las cosas y crecer y tener esa unidad con la afición, que en casa le ha dado ese plus y ser un fortín como ha sido para lograr al menos la permanencia.

¿Le parece el técnico ideal para el nuevo proyecto, para empezar de cero otra vez?

Para mí sí es el ideal, la gente me habla muy bien de él aunque no lo conozco en persona. Ojalá sea el entrenador que pueda ascender al Zaragoza y estaré muy orgulloso, celebrándolo como uno más.

Una de las líneas más señaladas en esta temporada ha sido la defensa, en el centro, donde usted jugó y se quedaron compañeros como Lluís López y Jair…

Las grandes temporadas no solo llegan por los goles sino más si cabe por la buena defensa. Han encajado muchos tantos y así es difícil, pero es injusto culpar solo a los centrales y señalarlos. Tanto Lluís como Jair son grandes jugadores, igual que lo es Clemente. Muchas veces las dinámicas y la confianza traen estas cosas negativas, aunque para mí en la salvación hasta el partido en Castellón ha habido una mejoría defensiva global, sobre todo en estar unidos, en ser un bloque, algo que Gabi ha primado desde su llegada.

Ha renovado Francho Serrano tras una larga negociación y con una apuesta fuerte del club en él, ¿qué le parece su continuidad?

Ahora mismo es el pilar fundamental del Zaragoza, le llamé en cuanto se hizo oficial, se lo merece y es un tío muy zaragocista, que siente los colores. Va a ser el gran capitán del Zaragoza y lo veo como un tipo Zapater, que será la insignia del equipo y que ojalá llegue a los partidos que hizo Alberto, que no es fácil, aunque es muy joven. Para el zaragocismo, que siga Francho es un paso grande y lo tienen que ver como el líder que es, seguro que él va a ayudar mucho a que el Zaragoza recupere su sitio.

Iván Azón, el otro compañero de su generación, del trío de canteranos que subieron y se asentaron en el equipo, sí que se fue en enero, al Como 1907, aunque no ha debutado allí en este curso.

Pensaba que se iba a quedar en el Zaragoza estando lesionado en esa última parte de enero, pero los intereses y el acuerdo eran buenos para todas las partes porque acabando contrato en junio dejaba una buena cantidad de dinero. No he hablado mucho con él desde que se fue al Como, seguro que valoró que la propuesta también era importante y me alegro por ese camino que ha cogido, seguro que debutará pronto la próxima temporada, y ojalá pueda tener muchos minutos y demostrar su nivel en la Serie A.

¿Entiende que su salida, la de Iván y otras que hubo antes le produzcan a la afición un desengaño mayor?

Entiendo que es duro para ellos que jugadores como Iván o yo nos vayamos, lo he vivido también como aficionado, porque me dolía mucho si se iban grandes jugadores. La realidad del Zaragoza es la que es, hay ciclos en el club y momentos en la carrera del futbolista. En mi caso, sentí que debía salir para tener nuevas experiencias, otros retos, crecer como deportista, dejar mi zona de confort, de esa burbuja, y a mí me ha venido muy bien esa salida. Francho ha decidido quedarse y también es para respetarlo y en el caso de Azón salió para dejar una buena cantidad, lo mismo que yo quería que también ganara el Zaragoza y entre ambos han sido bastante más de cinco millones, un dinero que le viene muy bien al club para hacer un equipo más competitivo y hay, además, otros jugadores de la casa que han cogido el relevo: Luna, Liso, Pau… La cantera seguro que seguirá dando muchas alegrías.

Francho dijo el otro día, tras renovar, que él no se habría perdonado no estar cuando suceda lo que todos deseamos.

Es que a mí si subimos a Primera y no estoy pues también me dolería por un lado, ya que también he estado ahí, con 5 temporadas y lo he intentado mucho, con todas mis ganas, sin que llegara en ese tiempo. Dicho esto, ojalá sea ya la campaña que viene, porque la alegría de ese retorno superaría por muchísimo ese dolor por no estar, me iría a celebrarlo con ellos seguro. Es que será, cuando llegue, una alegría tan tremenda… La ciudad se lo merece, la afición ha sufrido tanto, que todos lo merecemos y ojalá sea lo antes posible.

"He sido muy feliz en el Zaragoza. Estaré encantado de regresar si en algún momento se da, pero ni yo ni nadie puede decir si será en un año, en tres o en siete. Ahora mismo no pienso en ese futuro que no es inmediato"

Va a cumplir en agosto 23 años y le queda mucha carrera por delante, pero ¿cómo tiene ahora mismo la puerta mental a volver algún día?

He sido muy feliz en el Zaragoza, es el club de mi vida, ahora mismo solo pienso en el presente y en el futuro más próximo, en la temporada que empezará, quiero disfrutar de esta etapa y tener más minutos en Primera. Estaré encantado de regresar si en algún momento se da, pero ni yo ni nadie puede decir si será en un año, en tres o en siete. Me gustaría mucho volver, eso lo tengo claro, y ojalá se dé ese regreso, pero ahora mismo no pienso en ese futuro que no es inmediato.