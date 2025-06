Kervin Arriaga: "No tengo nada definido con el Real Zaragoza"

Kervin Arriaga ya está en Honduras para los partidos que tiene que afrontar con su selección, ante Islas Caimán el sábado y Antigua y Barbuda, el miércoles 11, clasificatorios para el Mundial de 2026, además de los de la Copa de Oro a finales de junio, contra Canadá (18), el Salvador (22) y Curazao (25). El futbolista ha hablado de su continuidad en el Real Zaragoza, que ya transmitió a sus agentes la posbilidad de renegociar el contrato que quedó pactado en la cesión desde el Partizan, algo que ha complicado una negociación para que siga en el cuadro blanquillo que estaba acordada, con un pacto por tres temporadas, hasta 2028, y también un traspaso con el conjunto balcánico de 400.000 euros y el 25% de la plusvalía.

"Vengo bien, mi situación contractual es que soy jugador del Partizan, no tengo todavía nada definido con el Real Zaragoza, tengo acercamientos, pero nada concreto, vamos a esperar a ver qué pueda pasar estos días", dijo Arriaga, que está esperando la última oferta del Zaragoza para decidir, aunque esa renegociación, que incluiría un salario menor (en el Partizan está en unos 350.000 euros netos), y la posibilidad de algún año más de contrato, no ha gustado al futbolista y a su entorno. "La gente de Zaragoza me ha recibido bien, no tengo ninguna queja y estoy contento. A ver qué puede pasar, esto es trabajo, siempre lo he dicho, estoy a gusto allí y no sé qué puede pasar más adelante".

El Partizan, por su parte, está a la espera de que el Real Zaragoza le transmita que ejecuta el traspaso que quedó pactado hace semanas, con un primer pago de 300.000 euros y otro posterior de 100.000. Arriaga llegó al club aragonés en enero, cedido con una opción de compra obligatoria solo en caso de ascenso, pero ya en febrero y con la posibilidad de subir lejana, el club aragonés transmitió al balcánico la opción de quedarse con el futbolista y se pactó ese traspaso. Arriaga, si no se ejecuta esa operación, no se quedará en ningún caso en el Partizan, club que pagó al Minnesota 500.000 dólares el año pasado y al que denunció en diciembre por impagos, lo que motivó su salida al Zaragoza, con el que ha jugado en 17 partidos, 15 de titular y ha sido pieza básica para la permanencia.

"Quiero que siga Kervin, pero no a cualquier precio y de cualquier manera", subrayó Gabi hace unos días, el pasado jueves antes de acabar la temporada. "Es un jugador muy importante. Ha sido el mejor en ocho de los diez partidos que llevo aquí. Los futbolistas tienen que apostar por estar en el Zaragoza. Esto no es el Madrid o el Barcelona. Tienen que poner un punto extra por querer jugar aquí con la repercusión que tiene, con el momento que es y con lo que puede crecer el club. Pero digo que la implicación de Kervin (Arriaga) es de diez y espero y deseo que siga con nosotros", añadió el técnico antes del choque ante el Castellón, donde arriaga fue baja por molestias en su rodilla.

"Mi deseo es clasificar ahora a la selección para el Mundial", añadió Arriaga al llegar a Honduras, donde es un fijo para el seleccionador Reinaldo Rueda: "Me dijo que iba a estar en el listado al largo plazo para la Copa Oro y la eliminatoria, como lo he dicho siempre para la selección siempre voy a estar presente siempre y cuando me tomen en cuenta", sentenció