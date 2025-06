Txema Indias, cada vez más cerca del sí

No se va a demorar, para bien o para mal, más allá de mediados de esta semana la resolución de la llegada de Txema Indias al Real Zaragoza. El director deportivo del Leganés está cada vez más cerca de dar el sí a su llegada al club aragonés, aunque todavía no lo ha hecho, pero las aristas de su contratación ya se han ido solucionando. Ha sido el candidato claro desde el principio, la indemnización de su salida del club pepinero tras diez años en esa entidad se va a resolver en un juicio y su visión del proyecto zaragocista es positiva. Indias también estaba sobre la mesa como opción del Levante, para tomar las riendas de un equipo en Primera, pero ahora mismo ya no es el favorito para esa llegada.

Así que el Zaragoza va a tener que esperar ya muy poco más para saber si Txema Indias, como ha querido desde que Juan Carlos Cordero recibió la carta de despido a mediados de marzo, llega al club aragonés. Es un ejecutivo cotizado, tras dos ascensos con el Leganés y un gran trabajo en la entidad pepinera y ha tenido más posibilidades, porque su idea es seguir en los despachos y no hacer un parón en su actividad. Eso y la necesaria permanencia del Zaragoza, que se estableció como primera premisa para la elección, han retrasado la llegada de un director deportivo y las dudas de Indias, tanto por su salida del Leganés como por tener otras opciones, han hecho que el club, a través de Carlos Bucero, director de Fútbol del Atlético de Madrid, que es quien ha hecho el casting y que se ha reunido con varios candidatos, no tenga aún a ese ejecutivo en un puesto clave.

A Indias le une una estrecha relación con Mariano Aguilar, consejero zaragocista y hombre de confianza de Miguel Ángel Gil Marín, CEO del Atlético, en el club aragonés, lo mismo que a Toni Acosta, su secretario técnico en el Leganés, ya que los tres coincidieron en el filial rojiblanco a inicios de los 90. La última etapa del ejecutivo vasco en el Lega ha sido una pesadilla, con Andrés Pardo ocupando su puesto desde el 31 de marzo y sin acuerdo con ese club para su salida, ya que el director deportivo no estaba dispuesto a renunciar a una indemnización importante, después de una década, y el Leganés quería que se marchara gratis teniendo en cuenta que su contrato acaba el 30 de junio. Así, la solución estará, salvo acuerdo inesperado, en los tribunales, que en principio le darán la razón al ejecutivo.

Indias, o el director deportivo que venga como plan B, llegaría a un equipo con mucho trabajo por hacer, con un entrenador, Gabi Fernández, ya elegido, con dos años de contrato pactados, aunque falte la rúbrica de ese acuerdo, y que ha adquirido poder con la salvación sellada en 11 partidos y con una plantilla en la que hay 23 jugadores con contrato y en el que las altas y las bajas van a traer un verano movido, con no menos de una veintena de movimientos.

Diego López, opción efímera

El Zaragoza en todo este tiempo ha barajado muchos nombres, uno de los últimos Diego López, exdirector deportivo del Lens, el club propiedad de Joseph Oughourlian, uno de los inversores de Real Z LLC, y que acaba de rescindir en ese equipo, donde ha hecho una brillante trayectoria. De hecho, López, como parte de las sinergias de la propiedad estuvo esta temporada en La Romareda, en el duelo ante el Málaga. Sin embargo, es un ejecutivo muy cotizado y el Levante parece ya más que decidido a aprovechar esa oportunidad y que sea el encargado de esa parcela en el club granota, que ahora mismo una pieza codiciada para los directores deportivos tras su ascenso y que va a producir un efecto dominó, empezando por el propio Indias, aunque con más fichas que se van a reubicar.

El propio Gabi descartó hace unos días la candidatura que suponía Juanfran Torres, su excompañero en el Atlético, que llegaba junto a Jorge López y pidió a una persona que haya trabajado en esa misión en la categoría. Lo cierto es que Juanfran, muy próximo a Bucero y al Atlético, no estuvo lejos de llegar al Zaragoza, pero al final pesó el valor de la experiencia en la categoría y la opinión del actual entrenador. Eso sí, el entorno del exjugador rojiblanco y que estuvo dos años como vicepresidente en el Intercity no entendió las palabras de Gabi y la manera en la que descartó esa vía el jueves, alegando a un bagaje en el que el míster, con solo 11 partidos en el banquillo del Zaragoza, tampoco anda sobrado.

Otras apuestas

Bucero se ha reunido con Alfredo Merino en varias ocasiones, pero si sube el Mirandés renueva automáticamente, lo que deriva en otro problema de tiempos, y el Valladolid apuesta fuerte por Nico Rodríguez, una vía que seducía por el éxito que le ha acompañado en hasta tres ascensos a Primera, con el Granada, el Elche y Las Palmas, al margen de otro a Segunda con el Alcorcón. Además, también se ha hablado con Míchel Sanz, que acumula seis años en el Tarazona y de gran labor en Primera RFEF, pero no responde al perfil experimentado que Gabi expuso hace unos días y, si llega, solo lo haría de director deportivo, no dentro de la secretaría técnica, por lo que esa vía parece más que complicada.

Así, un candidato que toma fuerza como alternativa a es Chema Aragón, sin equipo desde que en julio pasado dejó el Elche tras solo unas semanas en el puesto, mientras que antes, entre 2017 y 2023, estuvo en el Mirandés, desarrollando una gran labor, con el que logró un ascenso a Segunda en 2019 y cuatro permanencias consecutivas en la categoría de plata con un presupuesto muy limitado y una política muy exitosa de cesiones y apuestas por jugadores jóvenes. Chema Aragón, que también ha estado en la terna para ir al Valladolid, opción que aún tiene, aunque no es el primer candidato, está dispuesto a asumir el reto del Zaragoza, aunque de momento se asegura desde su entorno que no se ha producido el contacto directo para su llegada, aunque sí por vía indirecta.