Sinan Bakis: "Voy a demostrarle a la afición del Zaragoza quién soy realmente"

Ha acabado la temporada de cesión en el Górnik Zabrze, con solo 14 partidos disputados y 160 minutos. ¿Por qué cree que ha jugado tan poco?

Para ser sincero, es que nunca tuve la oportunidad de demostrar mi valía. Mis apariciones siempre fueron muy cortas. Marqué goles durante la preparación y di lo mejor de mí en los entrenamientos. Aun así, nunca fui titular. Cuando llegó la oferta del Górnik, me prometieron que jugaría como delantero centro experimentado, pero al llegar vi que el sistema del entrenador no estaba basado en un jugador de mi estilo, en un 9.

¿Qué le faltó para recuperar su forma allí?

Estoy en forma. Lo que me faltó fueron minutos sobre el terreno de juego.

En enero, estuvo a punto de irse cedido a Turquía, al Ankaragücü, rompiendo la cesión en el Górnik. ¿Qué ocurrió?

Justo antes de firmar el contrato, la directiva del Ankaragücü no quiso cumplir las promesas que había hecho, las cuales habíamos documentado por escrito. Tuve un mal presentimiento y decidí no firmar el acuerdo y volver.

¿Cree que irse a Turquía le habría beneficiado para recuperar su mejor forma?

Es difícil decir ahora si ir a Turquía habría sido mejor para mí. Internamente, el club era un caos total: cuatro cambios de entrenador en cinco meses, y al final, el Ankaragücü descendió. Quizás hubiera sido mejor quedarme en Zaragoza después de todo. Como ya digo, solo me trasladé al Górnik Zabrze porque tenía minutos garantizados. El club me pidió que saliera cedido para tener margen presupuestario para nuevos fichajes. Lo que mucha gente no sabe es que renuncié a parte de mi salario para concretar la cesión.

Vuelve a Zaragoza y le queda un año más de contrato. ¿Espera quedarse?

Yo quiero quedarme en Zaragoza. En mi primer año, las lesiones me frenaron y me costó adaptarme, sobre todo porque no hablaba español. Ahora ya lo hablo con fluidez y espero no lesionarme.

¿Le han dicho algo en el club sobre su futuro, sobre el año que te queda?

No, todavía no. Ahora mismo estoy preparandome para esa pretemporada en Zaragoza, no pienso en otra cosa.

Llegó en 2023 con el aval de su gran año en el Andorra. ¿Confía aún en que logrará triunfar en el Zaragoza?

Confío en que lo haré. sí. Solo necesito la confianza del entrenador y una oportunidad justa. Ya he demostrado mi potencial en Austria, Países Bajos y Andorra y siempre que jugué con regularidad, marqué dobles dígitos. El primer año fue decepcionante, pero las lesiones influyeron mucho. El segundo año, no formé parte de la plantilla desde el final de la pretemporada. Así que esta temporada, voy a demostrarle a la afición del Zaragoza quién soy realmente.

Lleva muchos meses sin marcar un gol en un partido oficial, desde abril de 2023 en el Andorra. ¿Le atormenta?

Para marcar goles, necesito jugar. ¿Cómo se supone que voy a marcar si no juego? Jugué 160 minutos en el Górnik en total. Mi partido más largo fue de 15 minutos. No me presiono, sé que una vez que marque, marcaré más.

¿Cómo ha visto desde la distancia el año del Zaragoza desde la distancia? Muchos cambios y problemas, tres entrenadores y uno más interino…

Seguí de cerca todos los partidos del Zaragoza y apoyé al equipo hasta el último segundo. Lleva dos años con inestabilidad en el club, no se sencillo lograr las cosas así. Me incorporé al Zaragoza con el objetivo de ascender a Primera y espero que podamos lograrlo esta temporada. Quiero ser una pieza clave en ese equipo.

Si el club le ofrece irse este verano rescindiendo, ¿cree que podría haber un acuerdo con usted para el año que queda?

Estoy totalmente centrado en el Zaragoza. Tenemos nuevo entrenador y también nuevo director deportivo. Es una nueva oportunidad para mí allí, así lo veo