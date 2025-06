El debut del canterano del Real Zaragoza. Pinilla es una joya

Apenas 19 años recién cumplidos contemplan a la que, seguramente, es la joya más valiosa de la cantera del Real Zaragoza en la actualidad. Hugo Pinilla, aún en edad juvenil, encarna la esperanza en un futuro mejor ahora que el presente se envuelve en penumbra y desazón. Su fútbol de alta costura ya ha llegado al primer equipo, en el que debutó el pasado viernes en Castellón para subrayar la estruendosa irrupción de ese niño que llegó a la Ciudad Deportiva cuando era alevín tras estar tres años en el Amistad y haber militado dos en el Valdefierro debutantes, de cuyo club su abuelo materno era directivo.

La historia de Hugo acaba de empezar, pero ya contiene episodios mayúsculos que le han convertido en pieza codiciada por los grandes, obligados a retirar la caña cuando el Real Zaragoza, con oportuno ojo avizor, renovó recientemente su contrato hasta 2028. «Hubo ofertas pero no hablamos con nadie. Después de la Copa llegaron numerosas propuestas muy fuertes, también de fuera de España pero tenía claro que no iba a salir y que no era una opción. Hugo tiene los pies en el suelo y su prioridad es quedarse y triunfar en el Zaragoza», asegura Óscar, su padre, apenas unas horas después de que su hijo cumpliera un sueño al debutar con el primer equipo en sustitución del lesionado Pau Sans.

La primera citación con los mayores obligó a la familia a preparar la maleta. Sus padres y su hermana Abril, de 13 años, se presentaron en Castalia para acompañar a Hugo en un día que podía ser inolvidable. Y eso que la semana había sido dura, presidida por un complejo examen fijado para apenas unas horas después del partido en Castellón. Hugo, estudiante de primer año de Medicina a la que accedió tras obtener un brillante 13 en la PAU (Prueba de Acceso a la Universidad), llegó a casa a las 4 de la mañana y a las 9 debía estar sentado en su pupitre para realizar la prueba. «Cuando le fuimos a despertar para llevarlo a la facultad ya estaba estudiando. Y le salió bien», celebran desde el entorno del jugador. «Siempre ha sido muy bueno en los estudios, mejor incluso que en el fútbol. En Infantil, de hecho, era el suplente del suplente porque físicamente siempre ha ido un paso por detrás».

En cambio, en calidad y visión de juego Hugo siempre ha destacado. Su puesto es la mediapunta, aunque adapta su exquisito fútbol a la banda o incluso a la punta, pero, eso sí, siempre paso a paso, sin prisa y «con los pies en el suelo». No los despega de ahí Hugo, un niño prodigio de la Ciudad Deportiva, donde «siempre lo han cuidado muy bien y protegido». En cadetes, con Miki Álvarez como entrenador, se produjo el cambio físico y futbolístico. Con Javier Garcés y Emilio Larraz llegaría después una progresión imparable y con Gabi, «al que le estaremos siempre agradecidos», el sueño.

El debut llegó casi por sorpresa. «Nos despistó porque parecía que no iba a salir, calentaban Pau y Liso pero cuando Pau se lesionó salió él, fue todo muy rápido. Había entrenado varias veces con el primer equipo, ya con Víctor, y siempre nos decía que era un grupo genial que le trataba de forma impresionante. Muy buena gente, pero era su primera convocatoria», remarca su familia, que admite no haber hablado mucho con Hugo, sobre todo, porque apenas han tenido tiempo. «Lo primero que nos dijo por la mañana fue que había cumplido un sueño, pero que tenía que seguir trabajando duro para que lleguen más». Forma parte del alto grado de madurez de un chico tan aplicado en el campo como fuera de él, donde, quizá, se incline hacia la Medicina deportiva en el futuro. «Es un currante nato y tiene mucha capacidad de esfuerzo. Hugo se sabe aislar del entorno, es muy maduro y ahora tiene claro que debe esforzarse al máximo para quedarse en el primer equipo, pero sin prisa. Cuando renovó hasta 2028 no fue una decisión cortoplacista, quiere ser jugador del Zaragoza y triunfar aquí».

En el campo, en cambio, su fútbol es arrebatador, como bien sabe su abuelo, seguramente, su mayor fan, aunque no pudo estar en Castellón «porque se pone cardiaco viendo el fútbol». Con él comparte Hugo la pasión por unos colores y un sentimiento. «Es zaragocista de cuna, desde siempre, aunque su ídolo siempre ha sido Iniesta», resalta su entorno.

El estreno de Pinilla fue toda una declaración de intenciones. Fútbol vertical, valiente y atrevido. De ese que entra por los ojos. Uno de esos pases deliciosos marca de la casa a punto estuvo de dejar a Dani Gómez solo ante el portero. Ese es Hugo Pinilla, futbolista. «Lo vimos bien. Fue atrevido y nunca se escondió, sino que pedía el balón y aparecía constantemente. Así es él, a pesar del marcador». Porque ese 4-1 nunca fue un problema. «¿Marrón? Para nada, al revés, era una gran oportunidad. Además, menos presión aún», aunque eso tampoco ha sido nunca un problema. «A Hugo la presión no le afecta, como cuando tiró el penalti en las semifinales de la Copa del Rey con el juvenil. Estaba muy tranquilo, y también en Castellón». Y es que el atacante aragonés «nunca pierde los papeles, de hecho solo le hemos visto agobiado por algún examen, nunca por el fútbol». Pinilla ya está aquí. Y cuidado con él. «El momento es para disfrutarlo, pero hay que trabajar duro para que vengan más».