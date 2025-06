Los números de la defensa del Real Zaragoza: un coladero de récord

Si la temporada del Real Zaragoza ya era histórica, para mal, en cuanto a debilidad defensiva y a número de goles encajados se refiere, los cuatro tantos que endosó el Castellón al equipo aragonés en el nefasto cierre de curso que protagonizaron los de Gabi elevaron la cifra hasta los 63 goles recibidos, un número que supone su récord negativo en los ya doce años consecutivos de travesía que el Zaragoza lleva en Segunda División.

El promedio por partido, de 1,5 dianas por choque, es anticompetitivo y es el principal causante de la terrorífica campaña que han cuajado los blanquillos. Tanto es así que tan solo los dos últimos equipos clasificados y sentenciados desde hace semanas, el Cartagena y el Racing de Ferrol, han sacado más veces el balón de su portería. El Cartagena ha encajado la friolera de 79 goles y los gallegos, uno más que el Zaragoza (64). Después, en esa lista de dudoso honor es ya el equipo aragonés, aunque empatado con 63 tantos con el Eldense, otro de los descendidos, el Castellón y el Córdoba.

En la que ha sido la campaña en la que peor posición ha ocupado el Real Zaragoza en la tabla (18º), también los blanquillos han recibido el mayor número de goles. Hasta ahora, la peor temporada en esta estadística había sido la 14-15, cuando los aragoneses encajaron 58 tantos. Eso sí, los resultados de este y de aquel año no tuvieron nada que ver. Justo hace una década, el Real Zaragoza acabó en la sexta posición de la clasificación y rozó el ascenso en la promoción antes de que Las Palmas desbaratara un sueño que estuvo a escasos minutos de hacerse realidad.

En los once anteriores cursos a este en la categoría de plata, los zaragozanos habían encajado 47,7 goles de media. Eso supone que en esta aciaga campaña se han recibido 15 goles más de los que el Real Zaragoza acostumbra en Segunda División. Por detrás de las temporadas 24-25 y la 14-15, aparecen la 14-14 y la 19-20, en las que los blanquillos encajaron 53 goles. Por contra, la campaña en la que el Real Zaragoza se mostró más sólido y permitió menos florituras defensivas a sus rivales fue la 22-23 (39 goles encajados), aunque eso no le permitió ni asomarse a los puestos de cabeza ni mucho menos pelear por el ascenso, quedándose en una insulsa 13ª posición de la tabla.

Las causas

Para explicar los motivos por los que un equipo no es fiable en defensa muchas veces es injusto mirar solo hacia la zona de atrás del campo, aunque hay otras en las que el algodón no engaña. Este último parece el caso del Real Zaragoza de la temporada que acaba de finalizar. Aunque el inicio de curso, como ya es habitual, fue esperanzador también en cuanto a solidez defensiva, pronto las cosas comenzaron a torcerse.

El juego alegre y el intercambio de golpes que propuso Víctor Fernández antes de su dimisión dejó de dar resultado y los blanquillos entraron en una espiral, con la defensa en el ojo del huracán, que tampoco pudo detener Miguel Ángel Ramírez y a duras penas lo ha hecho Gabi Fernández.

Los errores individuales han sido una constante y no ha habido ningún zaguero que no haya sido señalado en algún momento del curso por su bajo rendimiento. El baile en esas posiciones buscando la fórmula mágica ha sido una constante de la que no se ha librado ni siquiera la portería, posición en la que los cambios, si los hay, suelen contarse a cuentagotas. El desastre defensivo del Real Zaragoza también se explica con lo sucedido bajo palos. Ni Joan Femenías ni Poussin han transmitido seguridad en ningún momento y los vaivenes y las dudas que ha habido con los arqueros son el mejor reflejo de la fragilidad de un equipo aragonés que ha sido un auténtico coladero que, afortunadamente, no ha significado el descenso.