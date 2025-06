Fernando López: "Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya es solo cuestión de tiempo"

Tres años lleva Real Z LLC en el Real Zaragoza y desde junio pasado con Fernando López como director general y en teoría la parte representativa o visible de esa propiedad que ha estado a punto de llevar al equipo a su mayor drama en su historia, o a uno de los mayores, con el desceso a Primera RFEF, que se regateó al final y que puso fin a tres años donde los nuevos dueños han estado a años luz de una buena gestión deportiva del equipo, más lejos que nunca de recuperar su sitio en la élite: "Ahora ya sabemos lo que tenemos que hacer. Hay el diagnóstico para solucionar los problemas y ahora debemos ponerles remedio. El consejo está dando luz verde a todos los planes y reformas y ahora es solo cuestión de tiempo", argumentó Fernando López en una comparecencia donde admitió que la temporada había sido muy pobre, la existencia de problemas estructurales ya identificados, aunque no dijo cuáles, y negó cualquier vinculación con el Atlético de Madrid. "Puedo garantizar que todas las decisiones en el Real Zaragoza se toman en Eduardo Ibarra", aseveró un director general que interpeló a la prensa asegurando que "sé que no cuento con la confianza de ninguno de vosotros, pero voy a hacer lo posible por recuperarla".

Igual que en agosto, al inicio de esta pésima temporada, López pidió quitarse las caretas y hablar claramente de ascenso, ahora ya no formuló ese objetivo y tampoco entró al trapo sobre si, como dijo Gabi, había que pensar más en él a dos, tres o cuatro años: "Los objetivos del equipo los marca el club. La interpretación de cada uno puede dar lugar a muchas situaciones. El primer objetivo es construir un proyecto estable y, para ello, debemos solucionar los problemas estructurales que hemos identificado y se han ido denotando. Una vez los tengamos, estaremos en disposición de alcanzar cotas mayores".

Empezó diciendo López que la autocrítica en el club es "máxima y la temporada ha sido muy pobre, estuvimos lejos de donde deberíamos", aseveró, para después loar la gestión económica y la del nuevo estadio, la reconstrucción de La Romareda que se va a iniciar ahora, logros que quedan tapados en todo caso por una realidad deportiva tristísima y que para el director general tiene una explicación: “La situación actual del club y los problemas estructurales han arrastrado al equipo en momentos de dificultad. Estos años hemos tenido un inicio optimista y después cuando aparecen problemas, no sabemos sobreponernos. Debemos buscar estabilidad y solo con ella llegarán resultados”, argumentó.

"Cuando llegué, pensaba que la realidad del club era una y me he encontrado otra. Hay problemas estructurales profundos que necesitamos arreglar. El desconocimiento de la situación del club nos ha podido perjudicar"

No ha pensado en dimitir

En todo caso el ejecutivo se encontró un Zaragoza con el que no pensaba hace un año al llegar, "Cuando llegué, pensaba que la realidad del club era una y me he encontrado otra. Hay problemas estructurales profundos que necesitamos arreglar. El desconocimiento de la situación del club nos ha podido perjudicar. He conocido de manera más profunda la realidad del club. Desde fuera, quizá no se ve. El club ha pasado por distintas manos en 10 años y sigue en situación muy vulnerable. La estructura está debilitada y debemos hacer grandes esfuerzos por recuperarla", avisó López, que pese a la pobre campaña y a ese desconocimiento del terreno que pisaba no ha pensado en irse, en dimitir: "No he pensado en marcharme. He venido aquí con el objetivo de devolver al Real Zaragoza a Primera. Voy a hacer todo para conseguirlo, de forma honrada y responsable. Esa opción no ha entrado en mi cabeza", sentenció.

"(La campaña 'Es posible, es Zaragoza') Se hizo con el ánimo de unir y salir, y generó lo contrario, por lo que no sé si no se explicó bien. Pensé que estaba bien entendida, pero parece que no. Si no se entendió, de corazón, pido disculpas a todo el mundo"

Sí que admitió López que la campaña 'Es posible, es Zaragoza', diseñada antes del partido ante el Eldense, pudo ser un error o al menos no se explicó bien, algo que se hizo de forma muy genérica en la web y con una autoentrevista. "Se hizo con el ánimo de unir y salir, y generó lo contrario, por lo que no sé si no se explicó bien. Se recogió el testigo de la despedida de Cristian para cambiar la mala dinámica. Pensé que estaba bien entendida, pero parece que no. Intentábamos rescatar el espíritu zaragocista de la ciudad. Si no se entendió, de corazón, pido disculpas a todo el mundo", indicó el director general, dispuesto a salir más veces a la palestra (la de este miércoles fue su primera rueda de prensa en un año) "si hace falta" y que insistió en la autocrítica que hacen tanto él como el club: "Soy muy exigente. Me exijo muchísimo en el día a día y me siento responsabilizado de lo que pasa en el club. Es frustrante trabajar infinitas horas y que no llegue el fruto esperado. Aquí se miden los resultados y da igual el esfuerzo, y debe ser así".

"El papel con Carlos Bucero es el mismo que con cualquier otro club profesional, con quien también tenemos conversaciones. Es una práctica común. Si otros quieren añadir un misterio, allá ellos. Somos un club autónomo e independiente que nos valemos por nosotros mismos"

El ejecutivo negó cualquier vínculo con el Atlético de Madrid, pese a que la sociedad mayoritaria de Real Z LLC está en manos del secretario del consejo rojiblanco (Pablo Jiménez de Parga) y que los vínculos con Gil Marín, CEO y propietario colchonero son enormes, por no hablar de la labor de Carlos Bucero, director de Fútbol del Atlético en el día a día zaragocista, sobre todo en la elección del director deportivo: " Hemos sido bastante claros con este tema. La relación es muy buena, ye estado 9 años trabajando ahí, tengo una muy buena relación con el vicpresidente de la Liga y dueño de ese club (Gil Marín). El papel con Carlos Bucero es el mismo que con cualquier otro club profesional, con quien tenemos conversaciones para cometer el menor número de errores. También hablo con José Ángel Sánchez, Miguel Ángel Corona, Rubén Reyes... Es una práctica común. Si otros quieren añadir un misterio, allá ellos", aseveró, confirmando esa supuesta autonomía también en las relaciones de la entidad con los otros clubs del grupo inversor, como Millonraios, lens, Inter Miami, las franquicias del Atlético, Ottawa y San Luis.... "El Zaragoza es totalmente autónomo. Tenemos capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Varios accionistas son también en otros clubes, como el Inter Miami, Lens o Millonarios. Esa es la vinculación con otros clubs y de hecho no ha habido operaciones con ellos. Somos un club independiente que nos valemos por nosotros mismos".

"Mariano Aguilar por su experiencia deportiva, nos da apoyo y consejo, ha tomado papel de consultor y consejero para tomar las mejores decisiones. No creo que sea el único responsable de la situación deportiva, porque llevamos 12 años en Segunda"

Uno de los dos consejeros de confianza que ha impuesto Gil Marín en el Real Zaragoza es Mariano Aguilar (el otro es Emilio Cruz) y la salida de Raúl Sanllehí y el perfil más bajo en la toma de decisiones de Fernando López han hecho que el exjugador del Atlético y exagente haya tenido mucho poder de decisión esta temporada, si bien ahora ha dado un paso atrás en esa labor. "Los miembros del consejo de Administración tienen diferentes roles, porque tenemos distintos perfiles que pueden apoyar al club. Mariano Aguilar, por su experiencia deportiva, nos da apoyo y consejo, ha tomado papel de consultor y consejero para tomar las mejores decisiones. No creo que sea el único responsable de la situación deportiva, ya que llevamos 12 años en Segunda. Los consejeros están para ayudarnos y están comprometidos para sacar el proyecto adelante", indicó el ejecutivo zaragocista.

La campaña de abonos

Con erse grado de autonomía, supuesto, claro está, el club debe empezar un largo proceso de cambios, empezando por "recuperar el arraigo, ya que lo primero es reconocer la pérdida de identidad. Hay una mezcla que ha hecho perder la esencia del Real Zaragoza y debemos recuperar la identidad", explicó López, al que también se le preguntó por las muchas lesiones que ha vivido el equipo en esta temporada, lo que sin duda ha mermado su nivel: "Lo tenemos analizado y sería injusto señalar un factor, es una conjunción de ellos. La Ciudad Deportiva tiene 50 años necesita una remodelación extensa. La poca estabilidad, los cambios de entrenadores y metodología no ayudan a los jugadores. Hay más viajes, carga mental... Todo repercute en el rendimiento y favorece las lesiones. Vamos a poner todos los medios para minimizar las lesiones".

"A finales de mes comunicaremos la campaña de abonados. Estamos haciendo traslados de servidores al estadio modular y trabajando en una tecnología para que cada abonado pueda ver el asiento. Queremos facilidades para que tomen su decisión de la mejor forma"

Mientras, el ejecutivo zaragocista no dio respuesta a una de las mayores preocupaciones de la afición, por el traslado a un estadio modular en las dos próximas temporadas con capacidad para 20.100 personas, cuando ahora en La Romareda hay 24.300 socios, dos mil de ellos sin asiento, por lo que es seguro que todos no caben en el nuevo campo. "A finales de mes comunicaremos la campaña de abonados. Estamos haciendo traslados de servidores al estadio modular y trabajando en una tecnología para que cada abonado pueda ver el asiento. Queremos facilidades para que tomen su decisión de la mejor forma", indicó López, que pasó de puntillas sobre el hecho de que el Real Zaragoza haya retrasado sus compromisos de pago con la sociedad Nueva Romareda, ya que no abonó en 2024 los 6,8 millones de euros a los que se había comprometido cuando se constituyó la sociedad y pactó modificar su calendario de aportaciones: "Se hizo un pacto de socios con Gobierno de Aragón y ayuntamiento. Al principio no estaba el estadio modular, el proyecto ha evolucionado y los plazos han cambiado. Todo eso ha obligado a reformular el pacto y replanificar las aportaciones. Simplemente, fue eso"