Ingreso extra para la economía del Real Zaragoza: las ayudas de la UEFA le suponen más de 227.000 euros

El Real Zaragoza ingresará algo más de 227.000 euros gracias a unas partidas destinadas por la UEFA a clubs de sus características, la misma que a todos los equipos de la categoría de plata. En concreto, 227.272,73 euros es lo que le corresponde en concepto de ayuda pactada como un mecanismo solidario destinado a clubs de Primera y Segunda División que no participan en la Liga de Campeones, Liga Europa y Conference. Además, se distribuyen única y exclusivamente entre clubs que tienen un programa de desarrollo de cantera, y deben utilizarse necesariamente para dicha finalidad. El objetivo es consolidar sus estructuras y elevar sus estándares deportivos y organizativos.

La Federación Española de Fútbol explica en una nota el carácter de unas ayudas que suponen un impulso para los equipos de Primera y Segunda. Los equipos de la élite que no participan en competiciones europeas reciben algo más de 384.000 euros, mientras que los de Segunda, los 22 sin excepción, también los que logran el ascenso o los que han bajado (Tenerife, Eldense, Racing de Ferrol y Cartagena) se quedan en esos algo más de 227.000 euros que le llegarán a las arcas zaragocistas.

En el nuevo sistema de distribución de ingresos para las competiciones de clubs masculinas de la UEFA, la parte asignada a la solidaridad para los clubs que no participan en las fases ligueras de la UEFA Champions League, la UEFA Europa League o la UEFA Conference League ('clubs no participantes') ha aumentado del 4 % hasta el 7% de los ingresos previstos (umbral fijado en 4.400 millones de euros), hasta un importe anual de 308 millones de euros. Esto significa casi un 80% más que los 175 millones de euros asignados en el ciclo 2021-2024, el aumento más significativo en pagos de solidaridad desde que se introdujo el plan. Esta última revisión del plan de solidaridad ha reafirmado los principios fundamentales del sistema. Los fondos se asignarán a clubs profesionales que no participen en las fases ligueras de las competiciones de clubes masculinas de la UEFA.