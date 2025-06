La relación Real Zaragoza-Atlético de Madrid: la negación del Metropolitano

Desde que arribó Real Z LLC a la propiedad del club en mayo de 2022 la sombra del Atlético de Madrid se divisó muy clara, aunque algunos como este diario la hicieron constar mucho antes que otros. El paso del tiempo solo ha reforzado esa idea, con todos los ejemplos necesarios además de que el futuro del club se decide en las entrañas del Metropolitano, pero el Zaragoza sigue manteniendo de puertas afuera su absoluta independencia. «Puedo garantizar que todas las decisiones se toman en Eduardo Ibarra», aseveró Fernando López.

El director general negó de viva voz, como otras veces ha hecho fuera de los micrófonos, cualquier vínculo con el Atlético de Madrid, pese a que la sociedad mayoritaria de Real Z LLC está en manos del secretario del consejo rojiblanco (Pablo Jiménez de Parga) y que los vínculos con Gil Marín, CEO y propietario colchonero, son enormes, por no hablar de la labor de Carlos Bucero, director de Fútbol del Atlético en el día a día zaragocista, sobre todo en la elección del director deportivo: «Hemos sido bastante claros con este tema. La relación es muy buena, yo he estado 9 años trabajando ahí, tengo una muy buena relación con el vicepresidente de LaLiga y dueño de ese club (Gil Marín). El papel con Carlos Bucero es el mismo que con cualquier otro club profesional, con quien tenemos conversaciones para cometer el menor número de errores. También hablo con José Ángel Sánchez (Madrid), Miguel Ángel Corona (Valencia), Rubén Reyes (ya ex del Getafe)... Es una práctica común. Si otros quieren añadir un misterio, allá ellos», aseveró, confirmando esa supuesta autonomía también en las relaciones de la entidad con los otros clubs del grupo inversor, como Millonarios, Lens, Inter Miami, las franquicias del Atlético, Ottawa y San Luis.... «El Zaragoza es totalmente autónomo. Tenemos capacidad de tomar decisiones por nosotros mismos. Varios accionistas son también en otros clubes, como el Inter Miami, Lens o Millonarios. Esa es la vinculación con otros equipos y de hecho no ha habido operaciones con ellos. Somos un club independiente que nos valemos por nosotros mismos».

El papel de Mariano Aguilar

Uno de los dos consejeros de confianza que ha impuesto Miguel Ángel Gil Marín en el Real Zaragoza desde 2022 es Mariano Aguilar (el otro es Emilio Cruz) y la salida de Raúl Sanllehí y el perfil más bajo en la toma de decisiones de López han hecho que el exjugador del Atlético y exagente haya tenido mucho poder de decisión esta temporada, si bien ahora ha dado un paso atrás en esa labor. «Los miembros del consejo de administración tienen diferentes roles, porque tenemos distintos perfiles que pueden apoyar al club. Mariano Aguilar, por su experiencia deportiva, nos da apoyo y consejo, ha tomado papel de consultor y consejero para tomar las mejores decisiones. No creo que sea el único responsable de la situación deportiva, ya que llevamos 12 años en Segunda. Los consejeros están para ayudarnos y están comprometidos para sacar el proyecto adelante», indicó López.