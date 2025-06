La despedida con deseo del Sergi Enrich del Huesca

Con "un espero veros pronto" se ha despedido Sergi Enrich de la SD Huesca, donde ha estado cedido por el Real Zaragoza en esta temporada. Regresa a La Romareda porque le queda un año de contrato, hasta 2026, que quedó pactado en su salida el año pasado y que no va a cumplir, ya que está sellada la indemnización para su desvinculación del club blanquillo y quedará libre este verano con la idea de seguir su carrera en el conjunto oscense. Allí ha jugador 37 partidos de Liga en este curso, 26 de titular, con 7 goles. El Huesca desea seguir contando con el ariete y este quiere continuar su carrera allí, por lo que el acuerdo parece factible.

Sergi Enrich, que fichó por el Zaragoza en 2023 por dos años, salió cedido al club azulgrana en agosto pasado, renovando un año más y compartiendo la ficha ambos equipos, con una cláusula de miedo (150.000 euros) que le impidió jugar en esta temporada contra el conjunto zaragocista. Su nivel en El Alcoraz ha sido muy bueno y Enrich asegura en su Instagram que el año del Huesca "nos ha ilusionado a todos, gracias al compromiso, el trabajo contsnate y las ganas que tenía este equipo de hacer realidad otro objetivo totalmente diferente al que partíamos. Era un año muy difícil para el club, pero entre todos hemos logrado una cosa que en este deporte para mí es fundamental: ilusión y unidad. Gracias afición por no reblar nunca, a mis compañeros y staff por regalarme una temporada inolvidable, juntos hemos disfrutado del precioso camino", asegura el ariete de 35 años.

El jugador ya dijo en enero que "retirarme en el Huesca sería un lujo" y en una entrevista en este diario en marzo aseguró que "cuando estás a gusto y valorado, eso lo entiendes como muy importante cuando vas cumpliendo años, como es mi caso. Que siga o no ya no es solo cosa mía, depende de ellos, pero no me importaría firmar en el Huesca y seguir disfrutando aquí más tiempo". Mientras, el pasado 15 de mayo en rueda de prensa ratificó todo ese deseo: "Ojalá nos pongamos de acuerdo y lleguemos a un pacto porque yo estaría encantado si ellos están dispuestos a que yo siga otro año. Estoy feliz, estoy bien, físicamente me siento bien y creo que lo estoy demostrando en una buena temporada aunque me daban por muerto aquí al lado".