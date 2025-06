La IA resume la mala temporada del Real Zaragoza: ningún zaragocista entre los mejores

Olocip, la empresa que aplica la Inteligencia Artificial al fútbol, ha anunciado los tres mejores onces de Segunda División en la temporada regular que acaba de finalizar, a la espera ya solo de los playoffs que dirimen Mirandés, Racing, Oviedo, Almería, y en ellos, ni en el de Oro, ni en el de Plata ni en el de Bronce, no hay presencia zaragocista, señal clara de la mala temporada que ha vivido el conjunto aragonés, donde apenas se ha podido rescatar algunas actuaciones individuales. De hecho, Francho Serrano y Lluís López estaban con el Real Zaragoza en el Once de Plata que dio Olocip al final de la primera vuelta, pero se han caído en el segundo tramo y a Kervin Arriaga su buen nivel desde que llegó en enero no le ha servido para estar en esos equipos al disputar solo media temporada.

En Olocip, para evaluar a los jugadores, no solo se basan en el ámbito del fútbol (big data), ya que se enfocan en evaluar la calidad de estas acciones que realizan los jugadores. No se limitan a recopilar datos descriptivos del rendimiento del futbolista, sino que analizan el valor intrínseco de cada acción en el contexto del juego. Por ello, sus datos son en teoría mucho más completos.

Once de Oro de Segunda. / OLOCIP

El mejor equipo de la categoría de plata en esta temporada, el Once de Oro, está formado por Alfonso Herrero (Málaga), Javi Rueda (Albacete), Víctor Chust (Cádiz), Javi Castro (Racing), Raúl Sánchez (Castellón); Gorrotxategi (Mirandés); Carlos Álvarez (Levante), Ontiveros (Cádiz), Yeremay (Deportivo); Íñigo Vicente (Racing) y Luis Suárez (Almería).

El portero malaguista es con 17,8 de valoración el de mayor puntuación en la categoría de plata, teniendo en cuenta la gran temporada que ha firmado bajo palos de uno de los equipos más fuerte en defensa de la Liga (16 porterías a cero, solo mejorado por el Elche, 19), mientras que el Pichichi Luis Suárez, con 27 goles, y que no va a poder jugar con el Almería la primera semifinal de la promoción contra el Oviedo por estar convocado con Colombia, le sigue con 15,1 y Carlos Álvarez, autor del gol del ascenso en el Levante, es el tercero en la tabla con 13,6, por los 13,1 del deportivista Yeremay.

Once de Plata de Segunda. / OLOCIP

En el Once de Plata hay presencia de un equipo aragonés, ya que Patrick Soko es uno de los dos mejores arietes en un equipo con Ezkieta (Racing de Santander) en la portería, Aitor Córdoba (Burgos), Pablo Vázquez (Deportivo) y Pedro Bigas (Elche) en defensa, con Van den Belt (Castellón) y Gelabert (Sporting) en el doble pivote, para que la mediapunta sea de Andrés Martín (Racing), Arribas (Almería) y Carracedo (Córdoba) y que a Soko le acompañe en ataque Panichelli (Mirandés).

Por último, el Once de Bronce sería el conformado por Rubén Yáñez (Sporting); Marc Pubill (Almería), Alberto (Castellón), Edgar González (Almería), Marc Mateu (Eldense); Diego Villares (Deportivo), Alberto Reina (Mirandés), Kochorashvili (Levante); Tsitaishvili (Granada), Roger Brugué (Levante) y Dubasin (Sporting).

Once de Bronce de Segunda. / OLOCIP

Así, además del Zaragoza, el Racing de Ferrol, el Tenerife y el Cartagena, tres de los cuatro conjuntos descendidos a Primera RFEF, el Eibar, el Albacete y el Oviedo, que ha acabado en la zona alta de la tabla (tercero), el caso más curioso, no tienen representación en estos tres onces de Olocip.