El análisis de Txema Indias: "Es un sufridor del fútbol, se va a desvivir por el Real Zaragoza"

Honestidad, cercanía y capacidad de trabajo son las virtudes que más resaltan los que han trabajado con José María Indias en su largo periplo en los despachos iniciado en el Roquetas en 2007 y que tras pasar por el Toledo ha tenido su eclosión en 10 años en el Leganés donde ha sellado dos ascensos y ha puesto al club pepinero al máximo nivel. La presidenta de esa entidad, María Victoria Pavón, en siete temporadas de esa década, añade otro elogio: «La lealtad, es un hombre de club en el estricto sentido de la palabra». Mientras, Imanol Idiakez, compañero de vestuario y elección para el banquillo, habla de «un sufridor del fútbol» y destaca su constancia y dedicación, cualidades que ven otros: «Se va a desvivir, su vida va a girar en torno al Zaragoza», explica Juanfran Moreno, ahora agente y en 2018 lateral que llevó al club madrileño.

En Indias habita un director deportivo metódico y tranquilo, un buen tipo y una persona que prioriza mucho las relaciones personales, que fomenta el espíritu de grupo y que muchas veces es como un padre para los futbolistas, aunque también está entres sus virtudes el sentido de club con el que llegó al Leganés, un equipo casi familiar y en Segunda cuando arribó en 2015 y al que llevó a Primera en un año. Ese hábitat de la SAD, sin duda, va a ser muy distinto al de Zaragoza, algo a tener en cuenta a la hora de su adaptación a la nueva realidad que le va a tocar vivir.

Pavón: "Para mí es el mejor director deportivo que puede fichar el Zaragoza y cualquier club. He compartido muchas horas con él y destaco ante todo que es muy buena persona, además de su profesionalidad y honradez"

«Para mí es el mejor director deportivo que puede fichar el Zaragoza y cualquier club. He compartido muchas horas con él y destaco ante todo que es muy buena persona, además de su profesionalidad y honradez. Es de la gente que deja huella, se implica en el día a día, va más allá de dar altas y bajas, es muy cercano con los futbolistas, con el club o con los técnicos», sentencia Pavón, presidenta de ese Leganés del que su marido, Felipe Moreno, era propietario y vicepresidente y que tocó techo en 2016 para firmar cuatro años en la élite.

«Es muy leal. Nunca va a ir en contra ni a dar noticias que perjudiquen a la entidad, aunque eso le pueda hacer daño a él que no se sepan. El Zaragoza acierta de pleno con él, no tengo ni la menor duda», insiste Pavón, que dejó la entidad en 2022 cuando Blue Crow Sports se hizo con el paquete mayoritario y mantuvo a Indias en el cargo, momento en el que llegó al banquillo Imanol Idiakez: «Txema y yo jugamos juntos, en el Beasain y en el Avilés, cuando él sale del Roquetas y yo del filial de la Real Sociedad, entre 2010 y 2011, estamos nueve meses viendo muchos partidos juntos, los dos en paro. Después, me lleva al Toledo (13-14), con el que jugamos un playoff de ascenso a Segunda y más tarde al Leganés…. Le tengo mucho cariño», recuerda el exentrenador zaragocista y que ahora vuelve a Chipre, al AEK Larnaca

Txema Indias e Idiakez, en su presentación en el Toledo en 2013 / CD Toledo

Aunque estuvo 34 jornadas, no completó aquella «extraña» temporada 22-23 Idiakez, tras la llegada de los nuevos propietarios, pero no tiene ni un atisbo de duda con Indias: «Está preparado para el salto. Tiene mucha experiencia y es de los directores deportivos de campos, coche y kilómetros, le gusta ver fútbol en directo y controla el mercado. El Zaragoza es una buena prueba para él, apuestan por quien conoce la categoría al dedillo, con la peculiaridad que significa ese club, con esa exigencia que tiene. Eso sí, tras lo vivido este año, donde le vieron las orejas al lobo, seguro que hay más paciencia, algo que le vendrá bien».

Idiakez: «Está preparado para el salto. Tiene mucha experiencia y es de los directores deportivos de campos, coche y kilómetros, le gusta ver fútbol en directo y controla el mercado. El Zaragoza es una buena prueba para él. Eso sí, tras lo vivido este año, donde le vieron las orejas al lobo, seguro que hay más paciencia, algo que le vendrá bien»

La exigencia y el grupo

Antes que Idiakez, pasó por Butarque en 2020 y tras el descenso en la temporada de la pandemia Pep Lluís Martí, que completó solo la primera vuelta en un proyecto que era de ascenso como el de cualquier equipo en el primer curso que baja: «Es un hombre que entiende muy bien su trabajo y que antepone al club, por encima de todos, de entrenadores, jugadores y de él mismo. Es incansable, de los que meten 25 horas al día y es muy exigente, desde el respeto y la comprensión, pero sabe cómo pedir mucho a los que están a su lado», recuerda Martí, que ha dirigido en la pasada temporada al Ibiza hasta que en noviembre fue relevado por Paco Jémez.

Martí: "Con Txema trabajamos de la mano en todo momento, hubo colaboración y comprensión máximas en un club que por su tamaño y posibilidades no tiene el poder de otros. Conoce los entresijos del mercado, sabe lo que requiere la Segunda"

«Con Txema trabajamos de la mano en todo momento, hubo colaboración y comprensión máximas en un club que por su tamaño y posibilidades no tiene el poder de otros. Conoce los entresijos del mercado, sabe lo que requiere la Segunda. Es que el Zaragoza acierta sin duda», asegura el entrenador mallorquín.

Entre los jugadores, entre los muchos que han llegado en diez años al Leganés, con bastantes apuestas certeras que dieron enjundia a sus proyectos, también hay cierta unanimidad en la descripción de Indias, buen detector de talento y más conocedor del mercado nacional, aunque sobre todo en Primera haya hecho apuestas también exóticas.

Miramón: "En el Leganés es una leyenda, ha sido el único director deportivo que ha subido al club Primera, es lógico que se le quiera así. Apuesta por buenos jugadores y que sean buenas personas, eso para él es clave"

Jorge Miramón llegó de su mano en 2015 y 2022 y con ambos equipos subió Primera. «Hace plantillas buenas, los recursos que posee los aprovecha a tope. En el Leganés es una leyenda, ha sido el único director deportivo que ha subido al club Primera, es lógico que se le quiera así. Apuesta por buenos jugadores y que sean buenas personas, eso para él es clave, en los dos ascensos que vivimos allí siempre se guio por la fortaleza del grupo, por la química del vestuario, aunque había calidad futbolística también, claro está, pero que haya esa unión él lo ve básico», explica Miramón.

El canterano zaragocista, que estuvo desde 2006 hasta 2010 en el Zaragoza tras llegar del Casablanca, asevera que Indias «claro que te exige como jugador, aunque es cercano, se apoya en determinados futbolistas más que en otros, en función del rol o del puesto, para potenciar esa unidad junto con el entrenador y que el grupo vaya a una y no se descontrole», añade el lateral derecho zaragozano, desde el verano pasado en el AEK Larnaca, esperando que el éxito que ha tenido en Butarque se prolongue de blanquillo: «El Zaragoza está en una situación muy complicada, posiblemente la peor de su historia, ojalá salga bien la apuesta por Txema, porque si funciona al equipo también le irá bien y es lo que queremos los zaragocistas».

Borja Bastón: "En el Leganés estaba ya perfectamente metido en el día a día, conocía todos los detalles y entresijos, algo que en el Zaragoza le llevará su tiempo. Es muy constante en los fichajes, los trabaja muy bien, con mucha dedicación y cuando quiere algo va muy decidido, te convence"

Otro de los muchos exzaragocistas que Indias llevó al Lega fue Borja Bastón, máximo artillero con 23 dianas de aquel equipo que en la 14-15 rozó subir y que en 2020, tras poner fin a su etapa en Inglaterra y cuando el Zaragoza también lo quiso reclutar, se decidió por la mucho mejor y más concreta oferta del conjunto pepinero. «En el Leganés estaba ya perfectamente metido en el día, ya llevaba algunos años cuando llegué y conocía todos los detalles y entresijos, algo que en el Zaragoza le llevará su tiempo. Es muy constante en los fichajes, los trabaja muy bien, con mucha dedicación y cuando quiere algo va muy decidido, te convence», espeta el delantero madrileño, recién acabada su etapa en Granada y a la espera de encontrar nuevo destino. «El tamaño del club es distinto, es mucho mayor el Zaragoza, con más exigencia y presión, en eso lo va a notar seguro, pero por dedicación y por capacidad en su caso no va a quedar».

Pavón, Indias y Juanfran, en la presentación del jugador en 2018. / CD Leganés

Juanfran Moreno llegó al Leganés en 2018 después de un exitoso paso por el Deportivo y tras salir de la cantera madridista. «Lo voy a definir con dos palabras: cercanía y honestidad. Se te acerca en los momentos malos y es sincero siempre, dos virtudes que pueden parecer muy generales pero que en el fútbol escasean», dice.

Juanfran: "Entre un muy buen jugador que le genera dudas en el grupo y uno solo bueno pero que sabe que se va a integrar bien, se irá a por el segundo. Para él es muy importante la 'familia del vestuario', sin duda"

«Y prioriza las personas. Entre un muy buen jugador que le genera dudas en el grupo y uno solo bueno pero que sabe que se va a integrar bien, se irá a por el segundo. En el Leganés ha dejado de fichar futbolistas si no le cuadraban como personas. Para él es muy importante la familia del vestuario, sin duda», añade Juanfran sobre el nuevo ejecutivo zaragocista , que «tiene ahora una oportunidad de salir de esa zona de confort que tenía y para él, este Zaragoza es un paso adelante».

El exfutbolista, que tras estar en Butarque se marchó a Turquía (Alanyspor) y acabó su carrera en el Oviedo, es ahora representante, su desempeño actual y por el que conoce a Indias en esa doble vertiente, por lo que su visión es más completa. «Con los agentes es directo también, no te tiene esperando ni te marea. Si quiere algo, te lo dice y sabes que hablas con un buen conocedor del mercado. Da gusto trabajar con gente así», refleja, para sellar con contundencia: «Es un acierto total su contratación. Y se va a ver, seguro».