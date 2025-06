Femenías registra la peor marca de goles encajados por partido desde el descenso del Real Zaragoza

Joan Femenías no ha funcionado. El portero del Real Zaragoza ha suspendido su primer curso como jugador del conjunto aragonés, al que llegó el pasado verano de la mano de Víctor Fernández. El balear, siempre irregular e incapaz de afianzarse en la titularidad a pesar de las abundantes oportunidades que tuvo para ello, registra de hecho el peor promedio de goles encajados por partido de un portero del Zaragoza desde el último descenso. Solo Ratón (11 goles en 5 partidos en la 20-21), iguala esa media, si bien el gallego lo hizo en la mitad (5) de los partidos jugados este ejercicio por Femenías.

Hasta 22 tantos ha recibido el manacorí en los 10 choques de Liga que ha disputado con el equipo blanquillo. Y nunca dejó su portería a cero jugando los 90 minutos (lo hizo en el estreno liguero en Cádiz pero se tuvo que retirar, lesionado, a los diez minutos del segundo periodo). Los datos revelan la extrema irregularidad de un portero que nunca dio muestras de seguridad y solvencia.

Para encontrar un registro peor al de Femenías hay que remontarse a la campaña 2009-2010, aún con el Zaragoza en Primera División, cuando López Vallejo recibió 18 dianas en 7 duelos (2,5 por partido), una media peor que esos 2,2 del balear que, por cierto, casi duplican los 1,2 encajados por Poussin, su competencia directa esta campaña en la portería zaragocista. El francés ha recogido el balón de su portería en 41 ocasiones en los 33 partidos que ha jugado.

El Zaragoza no ganó ni uno solo de los 9 partidos que jugó los 90 minutos y siempre encajó algún gol

Femenías, un efectivo querido en el vestuario y cuyo comportamiento ha sido valorado y ensalzado por los entrenadores que han ido pasando por el banquillo, no ha estado bien y eso cuestiona seriamente su futuro más inmediato en la plantilla blanquilla. Con él bajo palos, el Zaragoza no solo no ha cerrado su portería sino que no ha ganado un solo encuentro en Liga (3 empates y 6 derrotas cuando ha estado los 90 minutos sobre el campo). En Copa, eso sí, ganó en Hospitalet (1-5) pero no pudo con el Granada (2-2), que eliminó a los aragoneses en la tanda de penaltis.