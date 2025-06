Así ficha Txema Indias: "Hay que viajar y ver partidos en directo, si solo fichamos por el 'Big Data', todos los que estamos trabajando sobramos"

Txema Indias concibe la captación de futbolistas con el ojo humano como principal elemento de juicio, en directo y con ayuda, pero no demasiada. Ni de su propio equipo («cuatro ojos ven más que dos pero también diez ojos confunden más que cuatro», suele decir), ni de las nuevas tecnologías. Para el donostiarra, el famoso Big Data, la razón de ser para numerosos entrenadores y directores deportivos modernos, no es más que un «buen apoyo que puede servirte para sacarte de dudas, pero junto con otros criterios: ojo humano, o lo que te demanda el entrenador», como declaró a AS en 2022. «Si sólo se firman jugadores por el Big Data, todos los que estamos aquí trabajando sobramos», añadió.

No figuran, pues, las nuevas tecnologías entre los mandamientos del nuevo director deportivo del Real Zaragoza. Indias cree más en el valor del ojo humano, en la carretera y manta, en la captación de toda la vida. «Yo, para fichar un jugador, por mucho que a mí me guste, trato de verlo con los ojos de nuestro entrenador», reconoció a Noticias de Guipuzkoa en 2018 repasando su trabajo en Leganés. «El que venga aquí a pasear no le irá precisamente bien», avisaba entonces.

Es puro trabajo de campo, de acumular kilómetros para ver en directo el objetivo pretendido. Premisa básica en el manual de estilo del donostiarra. «Ver jugadores por televisión te puede dar ciertos datos pero si puedes ver al jugador no sólo una vez, dos o tres veces en el campo, te da un análisis más exhaustivo y ver cosas que nos puedes por el vídeo. Este año llevo en torno a 200 partidos vistos en directo por España y Europa», reconocía a Onda Cero en 2019. «Soy de los que piensa que hay que viajar y ver partidos en directo, te quedas con ciertos detalles que una cámara no sigue. Soy un poco cerrado en que los jugadores por los que debemos apostar son los que veamos en directo. También creo que cuatro ojos ven más que dos pero también diez ojos confunden más que cuatro», indicaba para matizar la conveniencia de más opiniones sobre el futbolista observado.

Humildad, trabajo y hambre

Indias busca, sobre todo, «humildad, trabajo y hambre», ingredientes esenciales que deben poseer los objetivos para ponerlos al servicio del entrenador de turno, al que destina su experiencia y conocimiento. «Txema gestiona el día a día de todas las personas que trabajamos aquí, nos equilibra y crea grupos humanos. Es nuestro faro y el resto le acompañamos», declaró Borja Jiménez, entrenador del Leganés, hace apenas unos meses en DAZN.

El vasco cree en sus técnicos, a los que tiene muy en cuenta a la hora de confeccionar plantillas «equilibradas y compensadas» en las que cada puesto suele estar cubierto por dos jugadores de distinto perfil. «Al final cada entrenador tiene su gusto y yo lo que intento desde mi parcela es intentar tener la mejor plantilla y la más compensada en todas las posiciones. Incluso con jugadores versátiles y distintos entre ellos. A partir de ahí darle el mayor número de herramientas al entrenador para que le saque el mayor provecho a esa plantilla», dijo en la web del CD Leganés en 2023.

Indias reconoce estar «demasiado obsesionado» con su trabajo. «Durante toda la temporada veo muchos partidos y situaciones de jugadores para cuando llegue el mercado estar lo mejor preparado posible», explicó a Onda Cero en una entrevista a corazón abierto en la que admitió que semejante dedicación a su pasión le hacía sentirse «un privilegiado porque mucha gente pagaría por estar donde puedo estar yo», pero «muchas veces estando de vacaciones he ido a ver un partido. No creo que sea bueno tener tanta obsesión con el trabajo, aún no sé desconectar al llegar a casa», advertía entonces desde la más absoluta humildad.