El Real Zaragoza puede romper el contrato de Joan Femenías antes del 30 de junio

El Real Zaragoza tiene que decidir antes del 30 de junio si ejecuta el segundo de los dos años que Joan Femenías firmó como portero zaragocista en junio pasado. El meta manacorí, que se incoporó hace un año con la carta de libertad, tras no renovar en el Levante, apalabró un contrato en el que el club puede romper ese segundo curso sin abonarle indemnización porque tiene la opción unilateral para ello.

Esa es una de las decisiones que deberá tomar Txema Indias, aunque se puede dar por seguro que el nuevo director deportivo va a intentar traer a un refuerzo bajo palos y la temporada de Femenías no ha sido buena, jugando menos que Poussin y con 2,2 goles de media en los 10 partidos de Liga que ha disputado, con 22 tantos encajados y solo dejando la portería a cero ante el Cádiz en la primera jornada, cuando se lesionó en el aductor en la segunda parte. A esos 10 choques ligueros (una victoria, trs empates y seis derrotas) le añadió los dos de Copa, ante el Hospitalet, donde encajó un gol, y el Granada, con dos y la eliminación en los penaltis.

Elogios de Gabi

Gabi, antes del partido contra el Castellón y con la salvación ya lograda, avisó de la titularidad de Femenías y elogió su comportamiento. "Femenías ha sido de los mejores jugadores de la temporada en importancia. No ha tenido una mala cara, no se ha quejado nunca y ha ido para delante. Mi idea es que juegue. Entrenando ha sido mejor que los otros porteros. Quiero que se vaya con buenas sensaciones, y refleje lo que hace en los entrenamientos", dijo el entrenador, aunque el menorquín volvió a encajar cuatro tantos, como ante el Eldense y el Almería, sus dos anteriores presencias bajo palos. Pese a esos elogios y con esa cláusula liberatoria, todo apunta a que Femenías, de 28 años, no cumplirá su segundo curso de blanquillo.

La portería zaragocista ha sido una de las demarcaciones más mejorabñles en este curso, donde un hándicap claro fue no tener un arquero de garantías absolutamente indiscutible, con Cristian mermado por las lesiones y sin oportunidades con Víctor cuando estuvo disponible. Poussin sí tuvo un nivel algo más elevado que Femenías, aunque con claroscuros en el arquero galo que llevaron a que tanto Víctor primero como Ramírez después le dieran el puesto a su competidor, jugando en ambas ocasiones con el equipo en claro estado de descomposición, lo que sin duda le perjudicó al menorquín.

La apuesta por Femenías fue más de Víctor que de Cordero, ya que de hecho el director deportivo tuvo todo el verano entre ceja y ceja el fichaje de Edgar Badía, que había estado cedido en la temporada anterior y que el entrenador no secundó. Cristian no se retiró y sí lo hizo en enero y Poussin sí convenció al técnico en pretemporada y se quedó para jugar en 33 partidos. Femenías empezó el curso de titular en Cádiz, la lesión le relegó y volvió en la jornada 18, ante el Deportivo, con el equipo en plena caída, jugando en dos encuentros más (Eibar y Oviedo) antes de que Víctor dimitiera.

Con Ramírez también fue suplente y le dio la oportunidad ante el Burgos para jugar en los últimos 5 duelos con el canario, sin dejar la portería a cero, lo que tampoco logró con Gabi cuando el entrenador quiso premiar su actitud y trabajo en el choque en castalia y después de que Poussin fuera indiscutible con el técnico que acabó la temporada y que en breve será anunciado que continúa por dos años más.