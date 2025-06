Indias apela al pragmatismo: «Hay que llevar los partidos al 0-0, marcar y tres puntos»

Seguramente, fue lo que más chirrió a un zaragocismo al que, tradicionalmente, le provoca urticaria las proclamas que ensalzan la fortaleza defensiva y recelan de las apuestas ofensivas. Pero Txema Indias tiene claro que el equipo de la 25-26 debe basarse en esa consistencia defensiva que lució el Leganés en los dos ascensos a Primera que figuran en la hoja de servicios del director deportivo. «Hay que intentar hacer bloques sólidos que no encajen demasiados goles. Por desgracia, en Segunda no se pueden firmar delanteros de muchos goles y es importante llevar los partidos al 0-0 , intentar meter un gol y tres puntos porque en partidos abiertos lo veo más complicado», asevera el donostiarra desde la humildad. «No vengo aquí a dar lecciones de nada».

En su opinión, las diferencias entre los equipos de arriba y los que luchan por no bajar «no son tan grandes. Seis u ocho puntos marcan la diferencia». Por eso, esa solidez defensiva adquiere una especial relevancia, así como un buen grupo humano. «Un equipo sólido en el que los de arriba sean los primeros en defender, con un gran compañerismo y esfuerzos de unos y otros es clave. Los buenos grupos humanos dan puntos», subraya.

En este sentido, Indias valora el comportamiento de los «suplentes», a los que concede una gran parte de culpa en los ascensos del Leganés. «Todo el mundo se fija en los once titulares, pero yo lo hago con los del banquillo. Por su saber estar, sus ganas de ayudar, por darnos la vida jugando solo cinco minutos. Eso no está pagado».

«Voy a romperme la cabeza para tratar de dar solución a estos contratos»

Así que se avecinan largas jornadas de trabajo para Indias, que apunta a destinar sus primeras horas a analizar la situación del gran número de jugadores con contrato. «Voy a romperme la cabeza para tratar de dar solución a estos contratos», asegura el vasco, que no descarta abrir la puerta a futbolistas con los que haya coincidido en Butarque. «Puedo tenerlo en mente, pero de ahí a traer alguno ya veremos», indica.

Sin prisa pero sin pausa. Indias no se marca plazos a la hora de diseñar el plantel más tarde o más temprano. «Me ha tocado vivir de todo, con fichajes tempranos que dieron muy buen rendimiento, y otras veces hay que arriesgar al límite. Los mercados no los controlamos y se tienen que dar las circunstancias. Iremos viendo los puestos que necesitemos» y no tiene dudas del apoyo de la afición. «Entiendo que esté asqueada y que cuando empecemos a rodar se volverán a ilusionar. En Zaragoza si no tenemos el respaldo de la afición perdemos mucho», afirma el director deportivo.