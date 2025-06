Indias: «Hablar de ascenso ahora sería una barbaridad»

Llega Txema Indias al Real Zaragoza avalado por su gran rendimiento a lo largo de los diez años que ha formado parte del Leganés, al que ha llevado dos veces a Primera División. Esa experiencia en ascensos adquiere ahora un papel especialmente relevante en un club que llega de sufrir, seguramente, el mayor fracaso de su historia (al menos la moderna) tras haber salvado el pellejo por muy poco justo la temporada en la que desde el club se había fijado el ascenso como único objetivo. Fue el propio director general, Fernando López, el autor de aquella proclama que, ayer, Indias rechazó con firmeza. «Hablar hoy de ascenso cuando habéis estado tan asustados este año sería una barbaridad», sentenció el director deportivo, con López justo a su lado.

El donostiarra conoce el camino, pero no la fórmula, por lo que recomienda evitar la palabra maldita y recurrir a un discurso pragmático y austero para escapar de los delirios de grandeza. «En Leganés subimos dos veces pero nunca hablamos de ascenso, sino de sumar 50 puntos cuanto antes y crecer. Entiendo dónde estoy, la ciudad y los 12 años completados ya en Segunda que pesan mucho, pero quiero dar pasos firmes y ver hasta dónde podemos llegar», explicó Indias, centrado ahora en la futura composición del plantel, si bien está llamado a desempeñar un papel relevante en esa profunda reestructuración del club pregonada a los cuatro vientos como necesidad perentoria por parte de la propia entidad. «Mi cabeza está en lo deportivo, aunque iremos de la mano del club para intentar mejorar el resto de áreas en el futuro», sostiene el vasco, que no tiene clara la conveniencia de acometer una revolución total en la plantilla a pesar de su ínfimo rendimiento el curso recién concluido. «Cuando las cosas salen mal nadie valemos pero no todo está bien cuando se sube ni todo es un desastre cuando bajas», asevera Indias.

«Ficharé yo. Si es el técnico el que lo hace me pagarían un salario que se podían haber ahorrado»

En este sentido, parece dispuesto a conceder una segunda oportunidad a determinados efectivos del plantel. «A veces los escenarios nos pueden a las personas y hay jugadores que tienen que ofrecer más rendimiento porque el de algunos de los que están ha sido bajo. No creo que la solución sea traer 25 futbolistas nuevos y existen armas ahí dentro que se pueden reactivar» y cree que «quizá a algunos les ha pesado demasiado La Romareda y son otros en el estadio modular a pesar de estar en el mismo equipo y la misma ciudad».

Pero, en todo caso, el diseño de la futura plantilla obliga a un ingente trabajo. Llegarán muchos y se irán otros tantos, y será el mercado el que irá marcando los tiempos. Lo que tiene claro Indas es el perfil del jugador que ha de venir. «Ha de saber desde el principio a dónde viene». Porque será él quien asuma las incorporaciones, nada de responsabilidad compartida con el entrenador. «Soy una persona accesible a la que le gusta trabar de la mano con la gente, pero a mí me contrata el Zaragoza para firmar los mejores jugadores para el club. Al entrenador hay que escucharlo, pero si él es el que va a decidir todos los fichajes, mejor que no me hubieran contratado porque me pagarían un salario que se podrían haber ahorrado. El que tratará de hacer el mejor equipo posible seré yo de la mano del entrenador, al que consultas perfiles», sostiene.