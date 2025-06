El contrato de Marcos Cuenca pasa a ser del primer equipo a todos los efectos

Marcos Cuenca ya es jugador del primer equipo zaragocista a todos los efectos, ya que en el acuerdo firmado de renovación hasta 2028 el pasado verano se establecía que la primera campaña iba a seguir en el Deportivo Aragón, salvo que cumpliera una serie de partidos con el primer equipo (solo jugó uno, en Granada) y a partir de este junio de 2025 tiene contrato por dos años, hasta 2027 y una tercera campaña, la 27-28, con opción unilateral para el Real Zaragoza de si continúa o no, por eso el club en su anuncio de renovación habló de un vínculo hasta 2028.

El polivalente atacante de la cantera zaragocista ha sido pieza clave en la permanencia del filial este curso, con 6 goles y 4 asistencias en 22 partidos, teniendo en cuenta que entre noviembre y diciembre se perdió muchos encuentros por lesión. Sin embargo, su progresión en el Zaragoza se ha visto frenada con respecto a la temporada 23-24, donde hizo la pretemporada en Pinatar, y participó en 4 partidos de Liga, debutando ante el Elche aún con Escribá y teniendo minutos con Víctor en la recta final. Además, estuvo convocado en 20 jornadas de Liga.

En esta temporada solo estuvo en la lista en seis partidos, todos con Ramírez, pero solo teniendo minutos, la última media hora, en Granada, en el empate en el descuento en ese choque. Cuenca, que cumplirá 23 años el 7 de noviembre, empezará la pretemporada con el primer equipo y no jugará más con el filial, aunque Gabi no ha contado con él en la recta final y es factible que pueda salir cedido, aunque en todo caso esa decisión no está ahora mismo tomada.

Txema Indias habló en su presentación de 18 jugadores con contrato y Cuenca es uno de ellos, sin contar los 6 regresos de cesión, Sergi Enrich, con la salida ya pactada tras su año en el Huesca, Bakis (Górnik Zabrze), Gori Silva (Ibiza), Borge (Arenteiro), Luis Carbonell (SD Ejea), Vaquero (Lugo) y Juan Sebastián (Alcorcón). Y, de ellos, hay una acuerdo para que Liso se marche al Getafe cedido con opción de compra como parte del acuerdo del fichaje de Gabi en marzo.