La continuidad de Gabi en el Real Zaragoza, ya solo pendiente del anuncio

El Real Zaragoza hará oficial en las próximas horas el acuerdo para la continuidad de Gabi Fernández en el banquillo zaragocista, un pacto que ha sido rápido porque las bases del mismo ya se establecieron a mediados de marzo, cuando el entrenador llegó procedente del Getafe B, perfilando un acuerdo verbal por dos temporadas, hasta 2027, que en las últimas horas se ha cerrado. Tal y como adelantó este diario el pasado 24 de abril, la llegada de Gabi implicó un acuerdo en caso de permanencia, lograda después, que iba a conllevar la continuidad del entrenador madrieño, que en todo momento y desde que llegó al club aseguró que su cabeza estaba puesta en el Zaragoza y en esa continuiidad.

Por una cuestión de tiempos y de jerarquía, el club esperó al anuncio de Txema Indias como nuevo director deportivo, también hasta 2027, el pasado viernes y a su presentación el martes para darle forma al acuerdo con Gabi. Director deportivo y técnico ya se reunieron el lunes, como Indias admitió después, y en las últimas horas el ejecutivo donostiarra ha negociado con los agentes del entrenador los últimos detalles de un acuerdo ya perfilado desde hace tiempo, por eso el cierre ha sido rápido. Desde todas las partes se ha reconocido esa sintonía absoluta en estos días y también en este jueves.

El club, la actual propiedad, Real Z LLC, ya vivió la llegada de un entrenador, Fran Escribá en noviembre de 2022, antes de que unas semanas después lo hiciera Juan Carlos Cordero en la dirección deportiva y ha querido en esta ocasión evitar ese escenario y que haya un espacio de tiempo entre la llegada del máximo responsable en esa parcela y la continuidad de Gabi, aunque nada hacía peligrar la misma. . «Nos encantaría darle continuidad a su trabajo, vamos a intentarlo. Hay que llevarlo al papel y cerrar el contrato con él. Debemos saber si Gabi es el entrenador lo antes posible», dijo Indias el pasado martes, dejando claro que la continuidad era el escenario único que se esperaba.

«Hay muy buena sintonía. Mi cabeza está puesta en Zaragoza. Seguimos debatiendo y hablando cosas a diario, con la sintonía de poder ayudar y hacer un proyecto sólido en este gran club. Si va todo en la dirección que estamos hablando, hay pocas opciones de que no siga», dijo el propio Gabi el pasado 29 de mayo, antes del epílogo liguero en Castalia, con la permanencia ya amarrada unos días antes, señal de que no había otra posibilidad más allá de esa continuidad para la que se han respetado los tiempos y las jerarquías.

Gabi llegó a mediados de marzo para sustituir a Miguel Ángel Ramírez tras su destitución el 16 de marzo después de 31 jornadas, con un punto de renta sobre el descenso y con 11 citas por delante, en una situación delicadísima y en la que aceptó tomar las riendas del equipo teniendo contrato con el Getafe. Firmó cuatro victorias (Mirandés, Ferrol, Cartagena y Deportivo), tres empates (Córdoba, Eibar y Huesca) y cuatro derrotas (Racing, Levante, Oviedo y Castellón), con 15 puntos de 33 posibles para que el Zaragoza amarrara la permanencia con 51 puntos tras derrotar al Deportivo en La Romareda dejando la última jornada sin nada en juego ante el Castellón y con la posición 18ª al final del campeonato, en la que llegó en marzo y cuando tenía la amenaza directa del Eldense.