Los contratos de Juan Sebastián y Vaquero acaban el 30 de junio

De las cesiones retornan siete jugadores al Real Zaragoza que se añaden a los 18 que ahora mismo tienen contrato, pero de ellos los hay con vínculo más allá del 30 de junio, ya que así lo tienen Sinan Bakis, Luis Carbonell y Sergi Enrich, cedidos en el Górnik Zabrze polaco, en el Ejea y en el Huesca respectivamente, y que poseen vínculo hasta 2026, así como Gori Gracia, a préstamo desde enero en el Ibiza, y Borge, en esa misma condición y desde la misma fecha en el Arenteiro, aunque estos dos tienen dos años más, hasta 2027 de zaragocistas. Mientras, los casos especiales y que exigen una decisión inmediata son los de Alberto Vaquero y Juan Sebastián, cuyos contratos acaban el 30 de junio y que el club puede prorrogar de forma automática por tres años, en el caso del medio, y dos, con el lateral. La decisión del Zaragoza con ambos no está tomada.

Juan Sebastián, de 23 años, se marchó en junio cedido al Alcorcón, después de que en la 23-24 Fran Escribá dio la oportunidad de estrenarse con el primer equipo en la eliminatoria de Copa del Rey frente al Atzeneta en la que los aragoneses cayeron con estrépito. Además, el defensa también contó con minutos en el partido que sirvió como cierre de curso en junio, el empate ante el Albacete en La Romareda.

En el Alcorcón, en un equipo que acabó décimo en el Grupo 2 en Primera RFEF, ha tenido 28 partidos disputados, todos de titular, con 2.333 minutos y 4 asistencias, con un muy buen rendimiento, que hace que el propio club alfarero esté interesado en seguir contando con él y que algún equipo como el Burgos también lo tenga en la agenda. mucho más si es con la carta de libertad. Juan Sebastián sufrió a finales de 2024 una lesión en el menisco externo, de la que fue operado y se recuperó en tiempo récord para volver a jugar a mediados de febrero.

El Zaragoza deberá decidir si activa esos dos años con Sebastián, pero tiene opciones de quedarse, incluso de empezar una pretemporada en la que con contrato en el lateral están Calero y Luna, si bien el que ha jugado en muchos partidos con Gabi en ese puesto ha sido Francho.

Alberto Vaquero, en un partido con el Lugo. / CD LUGO

Mientras, Vaquero se marchó cedido al Lugo tras debutar también con Escribá el 30 de octubre de 2023, frente al Burgos, y jugar en otros tres partidos de Liga y en Copa contra el Atzeneta, en el único que fue titular. El centrocampista, que cumplirá 22 años en noviembre, ha ido de más a menos en el Lugo, que ha estado peleando por no bajar en el Grupo 1 en Primera RFEF y donde empezó más de titular de lo que lo fue al final del campeonato.

Vaquero ha disputado 27 partidos, 13 de inicio, y 1.171 minutos, en los que ha aportado una asistencia de gol. La opción por tres años que tiene el centrocampista también la tenía Ángel López, pero el Zaragoza no la ejecutó al volver del Calahorra en 2023 y esta temporada ha jugado en el Tarazona.

El resto de cedidos

Del resto de cedidos, la salida más difícil es la de Bakis, aunque al no haber jugado 25 partidos su salario baja a la mitad, a unos 350.000 euros, mientras que la de Enrich está pactada la desvinculación desde que se marchó cedido al Huesca y no parece que haya marcha atrás pese a su buen año en El Alcoraz. Indias deberá decidir con Borge, de buen nivel en el Arenteiro (16 encuentros, 13 de inicio y más de 1.200 minutos desde enero), y Gori Gracia, que ha jugado de forma muy irregular en estos meses en el Ibiza (15 partidos entre la promoción y la Liga regular, pero solo dos de titular y 363 minutos), mientras que Luis Carbonell lleva lesionado desde enero en la rodilla y no ha jugado desde entonces en el Ejea, en Segunda RFEF.