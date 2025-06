Gori Gracia: "Solo quiero jugar en el Zaragoza, no concibo otra cosa que acabar mi contrato aquí"

Acaba su cesión en el Ibiza, ha jugado en 15 partidos entre Liga y playoff, dos de ellos de titular, ¿qué balance hace de esos meses allí?

Creo que es bueno, de menos a más en participación. Cuando llegué no tuve muchos minutos pero con el paso de las jornadas fui entrando y sintiéndome cómodo. Es verdad que no he sido titular fijo, pero he acabado jugando bastante más y creo que futbolística y físicamente me he sentido bien, estoy contento. Venía de una época donde no había jugado nada, ya que en el Zaragoza no tuve ni un minuto en Liga y lo que he rascado allí lo veo solo de forma positiva, obviamente me hubiera gustado participar más, pero me ha ayudado mucho para volver allí con más confianza y que todo vaya más rodado.

Al final no pudieron lograr el ascenso, cayeron en la promoción con el Andorra.

Te juegas la temporada en dos partidos y por pequeños detalles la pierdes, no estuvimos finos y acertados en determinados momentos y eso nos hizo caer en el momento decsivo, cuando te juegas el todo o nada. La eliminatoria fue muy pareja, pero no pudo ser, se decidió por esas pequeñas cosas.

Allí en el Ibiza había varios exzaragocistas, como Eugeni, Jesús Álvarez o Bebé, este último de muy reciente paso por aquí y de gran trayectoria futbolística. ¿Qué ha supuesto para usted jugar con él?

Solo puedo hablar bien, como persona es un tío top y en el campo pues no me ha sorprendido nada, ya preveía lo que es y lo que hace, con ese golpe que tiene, que es una barbaridad. Es un jugador de nivel de Primera, de muchas virtudes, y me ha encantado jugar a su lado.

También es exzaragocista Paco Jémez, que para usted fue decisivo que estuviera de entrenador en el Ibiza, ¿no?

Sí, porque soy un jugador que me gusta entrar en contacto con el balón, que el equipo donde esté ataque y sea protagonista y el míster con eso lo tiene muy claro en su estilo, que es muy incisivo y sus equipos buscan siempre la portería contraria. Eso se ha visto reflejado en estos mees allí, sin duda.

¿Con qué idea vuelve al Zaragoza? Firmó en verano pasado hasta 2027 y le quedan dos años.

No he hablado con nadie del club aún, tampoco con el nuevo director deportivo, tengo que hacerlo e imagino que será en breve, pero la única idea es regresar, ser jugador del Zaragoza y empezar la pretemporada para ver qué sucede.

Solo jugó en Copa ante el Hospitalet aquí. Nadie puede saber si Gori es jugador o no para el Zaragoza si solo se mira su presencia en el campo.

Es así, la gente en Zaragoza no me ha podido ver jugar ni yo he podido demostrar quién soy. Quiero trabajar duro y demostrar el jugador que puedo llegar a ser, por mi mente solo pasa quedarme, este es un club enorme, con una afición y una historia tremendas, con todo lo que supone la entidad. A mí me hace mucha ilusión quedarme, poder jugar y ser importante en el Zaragoza.

Tras llegar en verano y no tener ni una oportunidad, ¿llegó a pensar muchas veces por qué le habían fichado?

Esa pregunta yo me la hice muchas veces, tuve alguna conversación con el entrenador (Víctor Fernández), pero tampoco supe muy bien por qué no tenía minutos y no sabría dar un motivo. Los técnicos tienen sus cosas y no me puedo meter en su cabeza, pero fue una lástima, claro está.

¿Qué le decía Víctor?

Que tenía que esperar mi oportunidad, que estaba contento conmigo y que siguiera trabajando, poco más, la verdad.

¿Pensó en tirar la toalla?

No, ni en esos meses ni nunca. Es verdad que no jugar era jodido, porque ibas a entrenar y sabías que no se contaba contigo o que no ibas a participar. Yo siempre voy a ir hasta el final y voy a estar preparado, esa es la parte que me toca y que tengo que cumplir, por mí no va a quedar.

Era una de las grandes promesas del Espanyol, llegó a debutar en el primer equipo y ahora viene de cuatro años muy complicados, los dos con graves lesiones, el último en el filial con una presencia irregular y en esta primera temporada en el Zaragoza también con pocos minutos. El fútbol le está poniendo a prueba…

La verdad que sí, es tal cual. Pero de todo se aprende, también de lo vivido en este año, de lo que saco también enseñanzas positivas. Estoy preparado, mejor que antes, que cuando llegué al Zaragoza, y solo necesito minutos para demostrar mis condiciones, yo me siento ahora al 100% como jugador.

Se fue en enero, al llegar Ramírez al banquillo, y el Zaragoza no logró levantarse y lo tuvo que hacer ya con Gabi. ¿Cómo ha visto esta segunda vuelta y una permanencia tan agónica?

Pues sufriendo mucho la verdad, no puedo mentir. Al Zaragoza no le ha ido nada bien en esta temporada, pero dentro de lo malo y de lo vivido se ha conseguido ese objetivo entre comillas de seguir en Segunda. Hubo semanas en las que veía las cosas bastante crudas, que temía por ese descenso, ya que el equipo no reaccionaba, el Eldense sí lo hacía... Hubo momentos de temor y de dudas, claro. Iba hablando con Lluís, Pau, Francho, para ver cómo estaban y esas cosas. Andaban nerviosos, es normal, aunque por suerte todo acabó felizmente para ellos y para el Zaragoza.

¿Qué le ha parecido la labor de Gabi y su continuidad en el banquillo?

No lo conozco personalmente, no he hablado con él, solo lo que he visto en los partidos, pero no era fácil lograr el objetivo cuando llegó, por cómo estaba el equipo y cómo estaba la afición, con los nervios que estaban disparados. Tiene mucho mérito lo que ha conseguido, es un gran entrenador.

Ahora el propio Gabi y también Txema Indias hablan de un proyecto más a largo plazo de no mencionar la palabra ascenso como obligación.

Es que creo que es lo mejor porque al final si estás todo el día con ese objetivo en la boca la presión es mucho mayor y ni los entrenadores ni los jugadores somos máquinas. Esta Segunda es muy complicada, cada año más, y es mucho más positivo pensar en crear una buena base, ir paso a paso, buscar cimientos sólidos, armar un buen equipo que juegue bien y que vaya sumando victorias. Hacerlo todo poco a poco y así llegará el objetivo algún día.

Termina contrato en dos años en el Zaragoza, ¿aspira a cumplirlo?

No concibo otra cosa que acabar mi contrato aquí, solo quiero jugar en el Zaragoza