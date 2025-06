Kervin Arriaga: "Mi moneda está en el aire en mi futuro"

Concentrado con Honduras y con la mirada puesta en los partidos de la Copa Oro, entre el 18 y el 25 de junio, ante Canadá, el miércoles, El Salvador (22) y Curazao (25) y después de haber resuelto con triunfos y sin perderse ni un minuto los duelos frente a Islas Caimán y Antigua y Barbuda, Kervin Arriaga afirma que mira solo de reojo la negociación sobre su futuro y por supuesto no quiere entrar en connotaciones económicas que fueron señaladas por el director deportivo del Real Zaragoza, Txema Indias, para poner en más que seria duda que pueda seguir de zaragocista tras su cesión desde enero. “Soy jugador del Partizan en estos momentos, eso es lo único que es seguro, ya que en mi futuro mi moneda está en el aire", asegura a este diario desde la concentración de La H.

"No sé lo que están hablando mis agentes y los clubs y no sé lo que puede pasar. Ni yo mismo sé qué va a suceder", resume, dejando en interrogante un futuro que parecía claro cuando el Zaragoza amarró la salvación por el acuerdo que había entre clubs para que Arriaga fichara en propiedad por tres años, hasta 2028, pero la entidad zaragocista quiere renegociar las condiciones de ese contrato con el centrocampista hondureño y de momento no hay acuerdo. "Claro que me gustaría quedarme en el Zaragoza si se da esa opción, me trataron muy bien, me sentí muy querido por la afición en unos meses donde trabajamos muy duro y pudimos lograr el objetivo de seguir en esa categoría. Me sentí también muy arropado por mis compañeros, la institución es muy grande, con mucha gente detrás, pero insisto en que no depende solo de mí, porque esa moneda de mi futuro está en el aire".

"Si no hubiera posibilidad de seguir en el Zaragoza ese agradecimiento y el cariño que me han demostrado siempre quedarían ahí, pero vamos a ver qué sucede"

"No se trata de lo que yo vea o sienta sino de lo que hable mi agente con los clubs y ver si se puede dar todo, no he dialogado en los últimos días con él, porque cuando estoy en competición con mi selección quiero tener todo centrado en estos partidos", añade el centrocampista, que no desea hablar mucho de lo que está viviendo con su continuidad de zaragocista, donde su nivel desde enero, jugando en 17 partidos, con 15 de titular y un gol frente al Huesca, fue excelso. "Si no hubiera posibilidad de seguir en el Zaragoza ese agradecimiento y el cariño que me han demostrado siempre quedarían ahí, pero vamos a ver qué sucede".

Un poco más de espera

"Hasta final de junio seguro que no va a haber novedades, mientras esté compitiendo con Honduras", cierra. El 30 de junio es cuando expira la opción de compra que era obligatoria en caso de ascenso y voluntaria sin él por valor de 600.000 euros y el 25% de la plusvalía de un futuro traspaso, pero Partizan y Zaragoza llegaron a comienzos de marzo, y cuando el ascenso era ya una quimera, a un acuerdo para ejecutar ese traspaso en 400.000 euros. Fue un pacto verbal, en ese caso, que de momento el club serbio respeta, aunque el global de las cifras no le encaja al conjunto zaragocista, en la parte de los emolumentos del futbolista y teniendo en cuenta que a ellos hay que añadir la amortización del traspaso, que en este caso sería en los tres años que firmaría en La Romareda.

La solución por el lado zaragocista pasa por un contrato de algún año más y de menos cuantía en el salario, lo que haría más asumible esa continuidad, aunque de momento los agentes del jugador no están por la labor y desde el lado del hondureño la opción del Zaragoza se ve más complicada que otra cosa. Mientras, la visión del club aragonés si no se cambian las condiciones de ese pacto también es muy similar en la parte negativa.

"Si dejamos aquí al chico en la situación actual con el límite salarial como está ahora sería una irresponsabilidad, no estaría actuando bien", dijo Txema Indias el pasado martes en su presentación como nuevo director deportivo, para añadir después: "Tenemos una situación económica y deportiva que gestionar muy bien y debe ser una decisión equilibrada y con responsabilidad. Kervin nos sirve y mucho, pero debe haber equilibrio económico. Es verdad que en momentos de necesidad o ansiedad se hacen acuerdos, yo los he podido hacer, que ya veremos luego si se pueden asumir. El club se dejó la puerta abierta a que pudiera continuar con nosotros, pero además de valorar lo deportivo también hay que hacer lo mismo con lo económico. Van de la mano", sentenció el ejecutivo del club aragonés.

Si no hay un nuevo acuerdo y Kervin Arriaga no sigue en el Zaragoza su regreso al Partizan también está descartado, o al menos es muy poco factible, después de que llegara en junio pasado procedente del Minnesota de la MLS por medio millón de dólares y fuera fijo en el equipo, pero denunció los impagos del club y eso provocó su salida en enero. El club balcánico no desea ese regreso y le buscaría acomodo, teniendo en cuenta que su nivel ha despertado el interés de muchos equipos, sobre todo en Alemania y Francia.