Gabi Fernández: "Firmar un año fue decisión mía, tengo que demostrar que estoy capacitado para entrenar al Real Zaragoza"

Gabi Fernández ha ofrecido su primera rueda de prensa tras renovar por el Real Zaragoza y uno de los detalles más relevantes es que firmó por tan solo una temporada. El entrenador reconoció que fue "por decisión mía" ya que "es lo más justo para que pueda demostrar que estoy capacitado para entrenar al Real Zaragoza". Se mostró convencido de que "el objetivo se va a cumplir", por lo que "no habrá problema en volvernos a sentar y ojalá sean 10 años". "Y si no va como esperamos, que no haya compromiso en pagarme más de lo que he trabajado", explicó.

En cuanto a la confección de la plantilla, aseguró que coincide "al 95% con Txema Indias" en el diagnóstico, que "debe haber cambios y así será", que le encantaría seguir contando con Kervin Arriaga, ha dejado entrever que Jair y Adu Ares no seguirán y Fernando López aseguró que la salida de Liso al Getafe no está cerrada.