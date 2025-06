Una temporada solo de contrato por decisión de Gabi

El pacto verbal al que se llegó a mediados de marzo entre el Real Zaragoza y Gabi, cuando arribó al banquillo desde el Getafe B, donde tenía contrato, era por dos años, pero el entrenador renueva al final solo por uno, algo que el propio míster justificó en una decisión personal, como también lo asegura así su entorno. El técnico madrileño ya dejó claro en estos meses que por su cabeza solo pasaba la continuidad y que era la prioridad, lo que se plasmó en un acuerdo rápido para ello, aunque el Zaragoza quiso que primero llegara Txema Indias sa la dirección deportiva antes de asegurar la continuidad del preparador, que ya estaba pactada.

"Firmar un año fue decisión mía. Es lo más justo para que pueda demostrar que estoy capacitado para entrenar al Zaragoza. Como el objetivo se va a cumplir, no habrá problema en volvernos a sentar y que no sea solo uno, sino muchos más, ojalá sean 10. Y, si las cosas no van como esperamos, que no haya compromiso por el club en pagarme más de lo que he trabajado", aseveró el entrenador madrileño, acompañado por sus agentes, Roberto García Quilón y José Luis Pérez Caminero, además de por su hijo mayor, mientras que en la comparecencia estuvo escoltado por Fernando López, director general, y Txema Indias, director deportivo.

Coincidencia al 95% con Indias

Con Indias lleva trabajando poco tiempo, pero Gabi incidió en la buena sintonía entre ambos, ya que "se pusieron tres nombres encima de la mesa (de posibles directores deportivos) y uno de ellos era Txema. En estas primeras conversaciones vamos de la mano. Hemos analizado la plantilla y hemos coincidido en el 95% de las situaciones. Ojalá podamos hacer un gran equipo y que rinda. Hay que hacer unas bases sólidas y remar todos en la misma dirección", dijo el entrenador blanquillo.

En todo caso, la realidad en los 11 partidos con Gabi que supusieron la permanencia será muy distinta, o eso dice el técnico, que en la temporada que empezará en agosto, ya que la acuciante necesidad hizo que el objetivo de la salvación estuviera muy por encima del modo en el que lograrlo: "El año pasado no se vio nada del Zaragoza de Gabi. Tenemos que generar ilusión. Veremos un equipo sólido, donde los jugadores van a correr más que en toda su vida, los necesito a todos en la mejor versión posible. Empezaremos a construir el equipo desde atrás. Quiero solidez defensiva, ser vertical, dominar las fases del juego. En función de los jugadores, les sacaré el mayor rendimiento",