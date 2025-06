El Partizan ya asume que el Real Zaragoza no fichará a Arriaga

El Real Zaragoza tiene aún dos semanas para ejecutar la opción de compra con el Partizan de Belgrado sobre Kervin Arriaga, hasta el lunes 30 de junio la que rubricó en el momento de la cesión en enero, de 600.000 euros y el 25% de la plusvalía de un futuro traspaso, que era obligatoria en caso de ascenso y voluntaria sin él, y en cualquier momento puede dar luz verde al pacto verbal al que llegó en marzo para dejar esa cifra en 400.000 y la misma plusvalía, pero el club serbio ya da por hecho que el zaragocista no va a ejecutar ninguna de las dos opciones y que va a tener que buscar un destino al centrocampista hondureño. Así, fuentes de la entidad balcánica descartan de manera tácita que el Zaragoza fiche en propiedad a Arriaga.

El club aragonés de forma oficial no ha comunicado al Partizan que no ejerce esa posibilidad pactada verbalmente por 400.000 euros (si no llega a esa cifra, mucho menos lo va a hacer a los 600.000 que están firmados), pero la entidad balcánica ya tiene la comunicación por vía indirecta de que el futuro de Kervin, salvo giro monumental que no depende en ningún caso del Partizan, que ya ha bajado la cifra de compra y que no va a regalar al jugador, no pasa por Zaragoza y sabe también que la causa de esa decisión es solo económica.

Y es que el Real Zaragoza no puede asumir los números de la operación, con Arriaga firmando un contrato por tres años, hasta 2028, respetando sus cifras en el Partizan, unos 400.000 euros netos, además de que el coste del fichaje (400.000 euros) hay que amortizarlo a efectos del límite salarial entre los tres años de vínculo, unos 133.000 por temporada, para que la cantidad que suponga el centrocampista a las arcas zaragocistas se vaya muy por encima de los 800.000 euros anuales.

"Si dejamos al chico en la situación actual con el límite salarial como está ahora, sería una irresponsabilidad", dijo Txema Indias hace una semana. Y Gabi remató esa aseveración el lunes: "A todos los zaragocistas nos encantaría contar con Kervin. Hay que sacar números a ver si nos entra, ojalá pueda estar y hay que analizarlo bien. Si el club puede hacer que esté aquí, para todos será mejor. Pero, si no se queda, entiendo que la afición se pueda enfadar, aunque si no se puede pagar, ¿cómo se va a quedar?" dijo el entrenador en su presentación tras el acuerdo de renovación. En el caso de que Arriaga, como todo hace indicar, no siga, el Zaragoza buscará en el mercado un pivote de sus mismas características.

Arriaga, como comentó a este diario, no va a tomar ninguna decisión hasta que finalice la participación de Honduras en la Copa Oro, que empieza este miércoles 18 de junio ante Canadá para después medirse el domingo a El Salvador y el día 25 a Curazao. Sin embargo, la posibilidad de renegociar el contrato, bajando la cantidad salarial y con algún año más, se descarta de plano por el futbolista y su entorno, su agencia, que ya da también la negociación por rota en la práctica y que ya le busca otro destino.

Y es que Kervin Arriaga no va a volver al Partizan, al que denunció por los impagos de varios meses de salario, lo que provocó su salida cedido al Zaragoza en enero y el club serbio ni quiere ni puede asumir el coste de un jugador que fue fichado en junio pasado desde el Minnesota por medio millón de dólares, por lo que su futuro no está en Belgrado. Los buenos números de Arriaga en el Zaragoza, con 17 partidos y 15 de ellos de titular, siendo clave en el centro del campo, han despertado el interés de clubs españoles, pero la vía más abierta está en Francia o en Alemania, sobre todo en este segundo país, ya que antes de fichar por el Partizan tuvo ofertas de allí que ahora se pueden retomar, aunque en todo caso cualquier negociación debe esperar al 30 de junio y a que expire el plazo de la opción zaragocista para sellar otro destino al hondureño.