Ángel Martín González, director deportivo de la SD Huesca: "Queremos contar con Sergi Enrich la próxima temporada"

La continuidad de Sergi Enrich en la SD Huesca está en el aire porque estos días se ha informado de que las posturas entre el club oscense y el atacante estaban lejanas respecto a su contrato. El delantero mallorquín sigue perteneciendo al Real Zaragoza, pero firmó con el club blanquillo su desvinculación este verano para quedar libre esta próxima temporada aun teniendo contrato hasta 2026, tras estar cedido en el conjunto azulgrana esta pasada campaña. Allí ha jugado 37 partidos de Liga en este curso, 26 de titular, con 7 goles. Ángel Martín González, director deportivo del Huesca, no descarta que el atacante siga en la disciplina altoaragonesa. "Queremos contar con Sergi Enrich el curso que viene. Es una gran opción para nosotros en todos los aspectos, tanto dentro como fuera del campo. La cosa es seguir hablando y encontrar un punto de acuerdo entre las dos partes", afirmó el directivo.

El delantero balear ya mostró en varias ocasiones su deseo de continuar vestido de azulgrana. "Era un año muy difícil para el club, pero entre todos hemos logrado una cosa que en este deporte para mí es fundamental: ilusión y unidad. Gracias afición por no reblar nunca, a mis compañeros y staff por regalarme una temporada inolvidable, juntos hemos disfrutado del precioso camino. Espero veros pronto", comentaba el ariete en sus redes sociales tras acabar la temporada. Además, en enero de 2025 afirmaba que "retirarme en el Huesca sería un lujo", para unos meses más tarde decir en este diario que "cuando estás a gusto y valorado, eso lo entiendes como muy importante cuando vas cumpliendo años, como es mi caso. Que siga o no ya no es solo cosa mía, depende de ellos, pero no me importaría firmar y seguir disfrutando aquí más tiempo".

La realidad es que ambas partes parecen obligadas a entenderse por qué Enrich volvió a reiterar antes de acabar la temporada que quería seguir en El Alcoraz. "Ojalá nos pongamos de acuerdo y lleguemos a un pacto porque yo estaría encantado si ellos están dispuestos a que yo siga otro año. Estoy feliz, estoy bien, físicamente me siento bien y creo que lo estoy demostrando en una buena temporada aunque me daban por muerto aquí al lado", afirmaba. Mientras que Ángel Martín González también mostraba que quería la continuidad del balear. "Ha habido conversaciones con Sergi, él sabe lo que pensamos nosotros. Me encantaría que se pudiera quedar aquí", comentaba.

Sergi Enrich aterrizó en el Real Zaragoza en 2023 como agente libre y firmó por dos temporadas. En la campaña 23-24 apenas contó con oportunidades y disputó 33 partidos entre Liga y Copa del Rey y logró marcar dos goles, ante el Racing de Ferrol y Racing de Santander, que fueron clave para conseguir la salvación.