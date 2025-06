Gabi Fuentes y el Real Zaragoza. "Me dejó marcado y me gustaría volver algún día"

No tuvo minutos Gabriel Fuentes en el estreno de Fluminense en el Mundial de Clubes ante el Borussia Dortmund, con un empate en el que los brasileños merecieron más, porque el técnico Renato Gaúcho ha decidido repartir esfuerzos por los muchos partidos que tiene esta competición, a los que el equipo suma su presencia en el Brasilerao, la Copa y la Conmebol Sudamericana, pero el exzaragocista, que estuvo cedido en la 22-23 por el Junior de Barranquilla de su país, vive un gran momento futbolístico.

Fue elegido en febrero mejor lateral en el Campeonato Carioca, de largo el más prestigioso de los estatales brasileños por la entidad de los clubs que compiten, y ha rondado ya el debut con la absoluta colombiana (es internaciona sub-23 en ocho ocasiones), estando citado en dos partidos, para disputar ahora esta primera edición del nuevo formato con 32 equipos que ha instaurado la FIFA. "Mi paso por el Real Zaragoza me dejó marcado y me gustaría volver algún día, por la ciudad, por el club, por todo. Y, si en ese momento no han ascendido, poder contribuir a ello", asegura a este diario tras el partido disputado en el MetLife Stadium Nueva Jersey.

"Sería algo maravilloso ganar el Mundial de Clubes. Sabemos que la competencia es importante, porque vienen rivales europeos de gran tamaño, con un altísimo nivel y allí, en esas Ligas, se compite muy fuerte"

De momento, su mirada está puesta en este Mundial, en el que el Grupo F lo completan el equipo sudafricano Mamelodi Sundowns, líder tras la primera jornada, y el surcoreano Ulsan Hyundai FC, por lo que el empate ante el Dortmund es un gran paso para alcanzar los octavos de final. Seguro que en los dos duelos que restan en esta fase de clasificación tiene minutos y el objetivo del Fluminense, uno de los cuatro equipos brasileños en esta cita mundialista, a la que acude como ganador de la Libertadores de 2023 es "salir campeones, es la única idea, además en un torneo tan especial como este, que es la primera vez que se disputa con esta composición de tantos equipos. Sería algo maravilloso lograr eso. Sabemos que la competencia es importante, porque vienen rivales europeos de gran tamaño, con un altísimo nivel y allí, en esas Ligas, se compite muy fuerte. Se irá viendo partido a partido dónde podemos estar, poniendo a prueba nuestra calidad", asevera.

El exzaragocista controla un balón en un partido con el Fluminense. / FLUMINENSE FC

De momento el estreno ante el Dortmund ya dejó claro que el Fluminense puede hacer un buen papel en este evento, ya que aquí favoritos podemos ser todos, porque en el fútbol actual se ha dado un giro donde hay mucha igualdad pese a las diferencias económicas que hay fuera del terreno de juego. Dentro son ellos o nosotros y creo que esta competición hay muchos equipos que pueden dar ese golpe de autoridad y salir campeón", sentencia con convicción el lateral colombiano, llegado a Fluminense desde Junior de Barranquilla en septiembre pasado y con contrato en ese club, uno de los más prestigiosos del país, hasta 2028.

"Para mí ha sido un gran año en el Fluminense, donde he mejorado mi nivel competitivo y futbolístico. No me pongo techo personal, voy viviendo día a día"

Suma un buen 2025 Fuentes pese a la lesión en el muslo que tuvo durante la final a doble partido del Cariocao, que su equipo perdió ante ante el Flamengo. Acumula muchos minutos en el Brasilerao, en la Copa de Brasil y en la Sudamericana, en la que el Flu espera rival en octavos. "Para mí ha sido un gran año en el Fluminense, donde he mejorado mi nivel competitivo y futbolístico. No me pongo techo personal, voy viviendo día a día con objetivos a corto plazo, medio y largo plazo que trato de cumplirlos", espeta, con la mirada puesta en regresar algún día al fútbol europeo, en el que en su primer salto no le fueron las cosas como esperaba, con una presencia de más a menos en el Zaragoza en la 22-23, en la que empezó siendo fijo tras llegar sobre la bocina del mercado en agosto para jugar poco en la segunda vuelta con Fran Escribá.

"Me gustó mucho la ciudad, es tranquila y hermosa, me gustó cómo se vive el fútbol allí, con esa pasión y amor. Pese a que lleven tantos años en Segunda se sentía esa buena energía de la hinchada para poder lograr los objetivos"

"Claro que me gustaría volver a jugar en Europa por absolutamente todos los factores. Tuve la experiencia y la oportunidad de Zaragoza y me encantó", revela el futbolista nacido en Santa Marta y de 28 años, que vistió la camiseta zaragocista en 22 encuentros de Liga, 19 de ellos de inicio (dos asistencias), y uno más en Copa, pero el club no ejecutó al final la opción de compra de su cesión, de 1,2 millones por el 70% del pase.

"Desde que me marché, he estado siguiendo estos años al Zaragoza, viendo resúmenes y estando al día de los resultados y ya vi que en estas temporadas no le fueron bien las cosas. Ojalá eso cambie en la que va a empezar", reseña, guardando un muy buen recuerdo de su paso por La Romareda: "Me gustó mucho la ciudad, es tranquila y hermosa, me gustó cómo se vive el fútbol allí, con esa pasión y amor. Pese a que lleven tantos años en Segunda, se sentía esa buena energía de la hinchada para poder lograr los objetivos".