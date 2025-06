Punto y final para Jair Amador

Ya se intuía que la etapa de Jair Amador en el Real Zaragoza tocaba a su fin, pero ahora ya se puede dar por acabada totalmente porque el jugador, que tras un año muy duro tampoco deseaba esa continuidad, ya sabe por boca del club que no va a tener oferta de renovación y que su etapa en el equipo zaragocista, del que fue uno de los capitanes, rol que se le arrebató en este curso tras ponerle en la rampa de salida en verano, termina en 5 campañas (2020-25) y 164 partidos oficiales (8 goles), el segundo que más de la plantilla actual, tras Francho, que suma 165.

Jair, de 35 años, ha sido indiscutible con Gabi en los 11 partidos con el entrenador madrileño, en los que fue el único jugador que disputó todos los minutos después de ser señalado para irse en el verano pasado, de no tener oportunidades con Víctor cuando empezó la temporada, ya que el técnico le descartó, aunque acabó por utilizarlo en varios partidos, mientras que también pudo salir en enero, con una oferta del Levante, por año y medio, pero el Zaragoza no le dejó marcharse.

El defensa de ascendencia caboverdiana tenía una temporada más pactada en su renovación en función de objetivos, si disputaba el 60% de los minutos, pero su poca participación en la primera vuelta le impidió alcanzar esa cifra, aunque con Ramírez también jugó en los últimos partidos del entrenador canario y con Gabi tuvo todo los minutos sobre el césped, para completar 23 choques de Liga, 18 de titular, y otros dos de Copa. Es la temporada que menos ha jugado de sus 5 como zaragocista, donde ha tenido un nivel de participación muy alta tras llegar procedente del Maccabi de Tel Aviv y con Lalo Arantegui de director deportivo.

Jair fue decisivo en este tramo final del campeonato anotando goles ante el Mirandés, para ganar ese encuentro, y el Eibar, para empatarlo, y ahora deberá buscar un destino teniendo en cuenta que en verano pasado pudo irse al Almere City en la Eredivisie, al Burgos o al Levante, además de a Rumanía (Dinamo de Bucarest) o Grecia (Iraklis) al acabar esa ventana de fichajes, y no pudo salir, y en enero el equipo granota también le quiso fichar.

«Lo primero que le dije al llegar fue que iba a ser un futbolista muy importante, que iba a tener oportunidad de ayudarnos. Ha jugado todos los minutos, lo que quiero es salvar al equipo y luego se hablará con él a ver cuál es su cabeza, lo que tiene él pensado para su futuro y, por qué no, puede seguir aquí. Lo que está demostrando es un compromiso importante con el Zaragoza y es un jugador que podremos tener en cuenta», dijo Gabi el pasado 23 de mayo, poco antes de acabar la Liga, aunque el lunes en su rueda de prensa tras su renovación el entrenador ya dejó entrever que el defensa no iba a continuar cuando se le preguntó por su caso y el de Adu Ares, cedido por el Athletic: "Han sido muy importantes, pero si volvemos a contar con la misma plantilla, sería lo mismo. Tiene que haber salidas, se debe mover el avispero. No los estoy descartando, en función del mercado, a lo mejor contamos con ellos", dijo.

Lluis López y Nieto

Los otros dos jugadores que acaban contrato, el capitán Lluís López y Carlos Nieto, que también acumulan muchas temporadas en el club no tienen por el momento ninguna comunicación de la entidad sobre si siguen, lo que en el caso del lateral, que debutó en la 14-15, es miembro del primer equipo desde la 18-19 y es canterano, parece imposible dado que en las dos últimas temporadas apenas ha jugado desde la lesión que sufrió el 10 de septiembre de 2023. Con Lluís, la anterior dirección deportiva sí le emplazó a hablar de una renovación, sin sentarse a negociar en ningún momento, pero en estos momentos no se ha producido ningún diálogo para ella con Txema indias y lo más probable es que no siga.