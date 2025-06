La revolución del Real Zaragoza: de atrás hacia delante

Si ya el Real Zaragoza tiene que cambiar muchas cosas en todas sus líneas, donde la revolución apunta a ser total y cualquier parecido con el curso que acaba de finalizar puede ser coincidencia es en la parte de atrás del equipo. Quizá por eso, el club aragonés ha comenzado por la zaga su remodelación de la plantilla. Y, como para acometer las múltiples incorporaciones que necesitar, hay que hacer hueco, los blanquillos han empezado la operación salida dando oficialidad al adiós de Joan Femenías y comunicando a Jair Amador que no se le va a ofrecer ninguna oferta de renovación.

Dos marchas que parecían cantadas, pero que refuerzan la idea imperiosa del Zaragoza de dar la vuelta como un calcetín a una zona del campo que ha sido el principal tormento de los aragoneses en la temporada para el olvido debido a una debilidad manifiesta que ninguno de los tres entrenadores que han pasado por el banquillo zaragocista ha podido subsanar.

En el caso de Joan Femenías, su salida era todavía más evidente al tener la posibilidad el club, como adelantó este diario, de romper el contrato del arquero antes del 30 de junio. El Zaragoza se reservó esa opción cuando lo fichó el pasado verano para poder rescindir sin abonarle el segundo año de vínculo, aunque sí tendrá que pagar una pequeña indemnización. Sin esperar al final del mes, los aragoneses informaron ayer de que van a ejecutar esa cláusula.

«El Real Zaragoza y Joan Femenías finalizarán este 30 de junio la relación contractual que les ha unido durante esta temporada 2024-25. Desde el Real Zaragoza agradecemos su profesionalidad y compromiso y le deseamos lo mejor para el futuro», publicó el club aragonés haciendo oficial lo que ya se presuponía.

Su temporada, aciaga como la del resto del equipo, se torció ya el primer día cuando Femenías, que había sido el elegido por Víctor Fernández (el impulsor de su fichaje) como portero titular, se lesionó en el partido inaugural del curso ante el Cádiz. Después no volvió a tener la oportunidad de defender la portería hasta la jornada 18. Durante el resto de campaña, su alternancia en la portería con Poussin ha sido casi obligada por el mal rendimiento de los dos arqueros, especialmente el de Femenías. De hecho, el balear abandona el Real Zaragoza como el portero con la peor marca de goles encajados por partido desde el descenso, con 2,2 recibidos tantos por duelo.

Los cambios bajo palos no han hecho más que empezar no han hecho más que empezar porque el Real Zaragoza lleva idea de incorporar dos porteros (con Iturbe y Mariño como favoritos) y la continuidad de Poussin no está ni mucho menos garantizada.

Como tampoco la tiene ninguno de los centrales del Real Zaragoza. El que ya sabe seguro que no seguirá es Jair Amador, al que el club le ha comunicado sus intenciones. Tampoco el defensa deseaba seguir en la capital aragonesa y en unos días finalizará su etapa en el equipo zaragocista, del que fue uno de los capitanes, termina en 5 campañas (2020-25) y 164 partidos oficiales.

Jair, de 35 años, ha sido indiscutible con Gabi en la recta final, en la que fue el único jugador que disputó todos los minutos después de ser señalado para irse en el verano pasado, de no tener oportunidades con Víctor cuando empezó la temporada, ya que el técnico le descartó, aunque acabó por utilizarlo en varios partidos, mientras que también pudo salir en enero, con una oferta del Levante, pero el Zaragoza no le dejó marcharse.

Los otros dos jugadores que acaban contrato, el capitán Lluís López y Carlos Nieto, que también acumulan muchas temporadas en el club, no tienen por el momento ninguna comunicación sobre si siguen, lo que en el caso del lateral parece imposible dado que en las dos últimas temporadas apenas ha jugado desde la lesión que sufrió en 2023. Con Lluís, la anterior dirección deportiva sí le emplazó a hablar de una renovación, sin sentarse a negociar en ningún momento, pero hasta el día de hoy no se ha producido ningún diálogo para ella con Txema Indias y lo más probable es que no siga.

Diferentes situaciones todas ella aunque con, probablemente, el mismo destino final. Porque tanto el nuevo director deportivo como Gabi han señalado la solidez defensiva como el primer paso para levantar al nuevo Real Zaragoza. Y esta vez, en vez de empezar la casa por el tejado, ha decidido empezar esta vez por la puerta para intentar sellarla.