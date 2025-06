El limbo de Luis Carbonell: lesionado desde enero y sin diagnóstico definitivo todavía

Desde la primera semana de enero lleva lesionado Luis Carbonell en la rodilla izquierda y, más de seis meses después, todavía no hay un diagnóstico definitivo y una decisión sobre esa articulación. Todo apunta a que tendrá que pasar por el quirófano para una operación que, al haber daño en el cartílago, implica un periodo de tiempo largo de baja, por lo que no podrá jugar en gran parte de la próxima temporada, aunque no se saben exactamente los plazos. Y eso teniendo en cuenta que ese tipo de lesiones en el cartílago tienen un pronóstico más incierto en los plazos de recuperación que las de origen ligamentoso. El ariete regresa al Real Zaragoza el 30 de junio de su cesión desde el Ejea tiene por delante su último año de contrato.

"Las pruebas realizadas a Luis Carbonell confirman que el jugador sufre una rotura condral frontal del condilo femoral externo de su rodilla izquierda", aseguró el Ejea en un tuit el pasado 1 de febrero, aunque la lesión del delantero fue tres semanas antes de ese reconocimiento oficial de la dolencia tras las pruebas realizadas. Lo cierto es que desde entonces nada ha variado con el ariete, que está a la espera de, en principio y si no hay cambio de planes, pasar por el quirófano ya que, aunque se valoró un tratamiento conservador, todo apunta a que tendrá que ser operado, pero esa decisión a día de hoy tampoco está tomada, ya que falta el diagnóstico definitivo.

El jugador, que lleva cedido desde febrero de 2025 en el Ejea, regresa para cumplir su último año de contrato y está a la espera de la decisión del Zaragoza. Sus emolumentos están en el mínimo de la categoría de plata, en torno a los 100.000 euros en el contrato que firmó en 2021 antes de su cesión al Castilla, al filial del Real Madrid, donde se marchó con una opción de compra que el club blanco no ejecutó para regresar en junio y activarse el actual vínculo.

En esta temporada, el delantero ha jugado en el equipo de las Cinco Villas en 13 partidos de Liga, ocho de ellos de titular, y uno más de Copa, pero no lo hace desde el pasado 5 de enero, en el partido ante la SD Logroñés. Carbonell llegó a debutar en el primer equipo con Iván Martínez, el que ha sido su entrenador en el Ejea, en la temporada 20-21, con dos partidos, ha repetido cesiones al Castilla, aunque solo jugó en el juvenil madridista, el Teruel, el Tudelano y el Ejea, con el que logró el ascenso a Segunda RFEF el verano pasado y en su préstamo había un año más, hasta este junio.

Era una de las joyas de la cantera, uno de los delanteros de más nivel y la estrella del Zaragoza juvenil que disputó la Youth League, pero su rendimiento se ha estancado por muchos factores, también las lesiones. En febrero de 2021, tras debutar en el primer equipo, se lesionó con el Aragón en el menisco externo de la rodilla derecha, donde ya se había lesionado en 2019. Ahora, la lesión es en la otra rodilla.