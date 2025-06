Diego Mariño prioriza por ahora la oferta del Real Zaragoza

El Real Zaragoza ya ha hecho hueco en la portería con la salida de Joan Femenías, por el que se ejecutó la opción de cortar su segunda temporada de contrato pagando una pequeña indemnización, y tiene bajo palos un objetivo prioritario para reforzar, con varias vías pendientes, teniendo en cuenta que la idea es fichar a dos arqueros y que Poussin no tiene la continuidad garantizada, si bien lo normal es que siga y el club tenga tres arqueros. Diego Mariño posee desde hace unas semanas la oferta del Zaragoza y ahora mismo es la que prioriza, si bien cuenta también con una propuesta del Albacete y la de renovación del Granada, aunque esta última es la que menos le convence.

El meta gallego quiere decidir pronto su futuro, pero no lo hará de forma inmediata, también porque está pendiente de una propuesta del extranjero, que de momento no posee, pero que se puede abrir en los próximos días y que sería muy de su agrado. En todo caso, además del espacio físico que tiene que hacer el Zaragoza, y que ya ha hecho con la salida de Femenías, se encuentra el salarial, con el límite casi cubierto, aunque la portería es foco principal de refuerzos y por su condición de puesto muy particular los clubs quieren tener configurado su arco cuanto antes, por lo que ahora mismo esa demarcación, como mínimo en la llegada de uno de los dos porteros, es prioritaria para el Zaragoza.

El club buscaría en ese refuerzo bajo palos un doble perfil, uno más veterano, donde Diego Mariño, de 35 años, cuadra la perfección, teniendo en cuenta que tras llegar a la cantera del Villarreal ha jugado después en ese equipo, el Valladolid, el Levante y llegar al Sporting, donde estuvo seis temporadas y media, con 222 partidos en ese club para después jugar en el Almería y, desde septiembre, en el Granada, donde ha disputado más partidos que Luca Zidane, pero las condiciones de la renovación del conjunto nazarí no le satisfacen por el momento y no renovará.

Iturbe y Slonina

Mientras, en el perfil de arquero joven una vía posible es la cesión de Alejandro Iturbe, que está disputando el Europeo sub-21 con España y que llegaría del Atlético de Madrid. Iturbe ya conocía desde hace un tiempo el interés del Real Zaragoza, no trasladado en nada tangible, pero desde la semana pasada esa opción le ha llegado de forma clara ya al entorno del arquero madrileño. Va a salir del Atlético de Madrid, donde tiene dos años más de contrato y ha sido indiscutible en el filial de Fernando Torres y el Zaragoza, con el estrecho vínculo entre clubs, con la propiedad en la sombra que representa la entidad colchonera, es candidato factible, aunque tanto el conjunto rojiblanco como el internacional sub-21 van a darle mucha importancia al rol que vaya a tener en el equipo que lo fiche. Así, en el Albacete, que también lo quiere, puede y va a asumir un papel más protagonista, mientras que otro equipo que tiene en la recámara su cesión es el Granada, aunque ahí, como en el Zaragoza, la competencia sería más elevada.

Además, el club, en esa posibilidad de fichar a un arquero joven también tiene el ofrecimiento, por ahora en estudio y valoración, de hacerse con los servicios de Gabriel Slonina, portero norteamericano de 21 años del Chelsea, que se encuentra ahora disputando el Mundial de Clubs con el equipo británico. Con contrato hasta 2028, el meta, que también tiene la nacionalidad polaca, no tiene hueco en la plantilla del conjunto blue la próxima temporada y saldrá cedido. De hecho, el Chelsea está dispuesto a asumir incluso la práctica totalidad del salario del futbolista