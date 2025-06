El Levante pone en su punto de mira a Kervin Arriaga

El Levante es, ahora mismo, el equipo más interesado en España en el fichaje de Kervin Arriaga, un interés que ha adelantado SER Valencia y que ha podido ratificar este diario, ya que el conjunto granota, recién ascendido a Primera, quiere reforzar su medular con el hondureño, que cuenta con el interés de otros clubs en España, no tan fuerte como el granota, y de equipos en Francia o en Alemania, sobre todo en en el país germano, donde ya tuvo alguna oferta el año pasado antes de firmar por el Partizan. El Real Zaragoza tiene hasta el 30 de junio para ejecutar la opción de compra firmada en 600.000 euros en enero (o el pacto verbal por 400.000 posterior), pero de momento no ha comunicado al Partizan esa vía y en el club serbio dan por hecho que no se va a ejecutar.

Arriaga, que firmaría hasta 2028 como zaragocista de ejecutar esa opción de compra, se encuentra disputando la Copa Oro con Honduras, ya que juega en la madrugada del sábado al domingo ante El Salvador tras caer por 6-0 frente a Canadá y cerrar su presencia el 25 ante Curazao. Después, el jugador quiere resolver su futuro, que en ningún caso pasa por volver al Partizan, de donde salió cedido en enero tras llegar en junio pasado desde el Minnesota por medio millón de dólares y de denunciar los impagos de varios meses en diciembre. El club serbio, donde tiene contrato hasta 2027, tampoco desea su regreso, por lo que si el Zaragoza no ejecuta, como todo apunta, su compra, le buscará un destino.

El club aragonés propuso a Arriaga bajar sus emolumentos ya pactados y aumentar la duración del contrato para que su llegada fuera más asumible (en estos momentos entre el salario y la amortización del traspaso supera de forma amplia los 800.000 euros anuales), pero el centrocampista no lo ha aceptado y ahora mismo esa negociación está parada y difícilmente se va a retomar, por lo que salvo giro absoluto Arriaga no seguirá en el Zaragoza, donde ha sido clave desde enero. El hondureño ha disputado 17 partidos en esa cesión, 15 de ellos de inicio, con un gol ante el Huesca, y pondrá rumbo a otro club, con el Levante muy interesado y como primera vía ahora mismo.