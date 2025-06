El Real Zaragoza hace oficial que Jair no renovará su contrato

El Real Zaragoza ha hecho oficial este viernes que Jair Amador no continuará en el club aragonés después de 5 temporadas en la entidad, a la que llegó en agosto de 2020 tras salir del Maccabi de Tel Aviv. Tal y como anunció este diario, el club le comunicó al jugador el pasado martes que no iba a seguir, si bien el central, tras un año durísimo, en el que empezó siendo descarte de Víctor Fernández y acabó siendo indiscutible para Gabi y clave en la permanencia, también tenía decidido no continuar.

"El Real Zaragoza y Jair separan sus caminos después de cinco temporadas en las que el central ha disputado 164 partidos como blanquillo. Jair [Sao Jorge de Arroios, Portugal, 21/08/1989] aterrizó en Zaragoza en verano de 2020 procedente de Maccabi de Tel Aviv y llegó a ser uno de los capitanes del equipo en la temporada 2023-24. Finaliza su etapa en el cuadro zaragocista con 9 goles y 6 asistencias en su haber, destacando los anotados en el tramo final del presente curso frente a CD Mirandés y SD Eibar, que valieron puntos importantes. Desde el Real Zaragoza agradecemos a Jair su profesionalidad, implicación y compromiso con la blanquilla y le deseamos la mejor de las suertes en su futuro profesional", asegura la entidad en sucomunicado de despedida.

Jair llegó al Zaragoza en 2020, firmando por dos temporadas y una opcional por rendimiento, para renovar en 2023 hasta 2025, dos cursos con otra campaña que estaba en función de los partidos que jugara en este curso, de si disputaba el 60% de los minutos, algo que no pudo lograr al no contar con apenas sitio en la primera vuelta, con Víctor en el banquillo. Jair, de 35 años, ha sido indiscutible con Gabi en los 11 partidos con el entrenador madrileño, en los que fue el único jugador que disputó todos los minutos después de ser señalado para irse en el verano pasado, de no tener oportunidades con Víctor cuando empezó la temporada, ya que el técnico le descartó, aunque acabó por utilizarlo en varios partidos, mientras que también pudo salir en enero, con una oferta del Levante, por año y medio, pero el Zaragoza no le dejó marcharse.

Jair fue decisivo en este tramo final del campeonato anotando goles ante el Mirandés, para ganar ese encuentro, y el Eibar, para empatarlo, y ahora deberá buscar un destino teniendo en cuenta que en verano pasado pudo irse al Almere City en la Eredivisie, al Burgos o al Levante, además de a Rumanía (Dinamo de Bucarest) o Grecia (Iraklis) al acabar esa ventana de fichajes, y no pudo salir, y en enero el equipo granota también le quiso fichar. Esa situación hasta le llevó a pensar en la retirada en algún momento de la pasada temporada.

Lluís López y Nieto

El club tiene que hacer oficial ahora si Carlos Nieto y Lluís López siguen en el club, ya que también acaban contrato y no se les ha dicho a estas alturas nada. En el caso del lateral zurdo parece una quimera esa continuidad tras haber jugado muy poco en estos dos años por la grave lesión sufrida en septiembre de 2023 y a Lluís López se le emplazó, por parte de la anterior dirección deportiva, para hablar de su renovación, pero la actual, con Txema Indias, no se ha pronunciado con el jugador y todo apunta a que el central, primer capitán de la plantilla, no va a continuar.