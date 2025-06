Una década del ascenso perdido en Las Palmas. El instante que lo cambió todo

A esta hora, a las 20.45 de un 21 de junio de 2015 fue. Ha pasado ya una década y parece que fue ayer. En el Estadio de Gran Canaria frente a la UD Las Palmas, en el minuto 38 y 45 segundos, a solo seis más la prolongación del ascenso, llegó el momento que pudo cambiar la historia de un Zaragoza descendido dos años antes y que en la primera temporada de la Fundación rozó con la yema de los dedos recuperar su sitio. Hasta el gol de Araujo que suponía el 2-0 después del de Roque Mesa y tras la victoria por 3-1 en La Romareda cuatro días antes. «Cuando más tiempo pase sin estar en Primera más tienes la sensación de pesar por ese tren que se escapó. Era difícil cogerlo, pero lo tuvimos tan cerca... Siempre digo que aquella directiva tendríamos una calle y seríamos idolatrados con aquel ascenso», dice el expresidente Christian Lapetra.

Aquel Zaragoza, que estuvo a un paso de la desaparición en el verano de 2014, con Agapito Iglesias, que contó con su límite salarial más bajo, con la multa de LaLiga, con solo 18 fichas profesionales y que montó con Martín González un equipo en menos de un mes, rozó subir. «Ha pasado ya tiempo y te hace ser más consciente de lo bien que lo hicimos, con el presupuesto y con los medios que había, lo logramos y estuvimos ahí, más cerca que nunca», señala Ranko Popovic, que arribó en noviembre por Víctor Muñoz y que clasificó al equipo sexto para eliminar al Girona, con una remontada histórica en Montilivi, y quedarse a un paso de la gesta tras el triunfo en una Romareda repleta.

«Recuerdo que Borja (Bastón), que se había lesionado unas semanas antes, no estaba en condiciones para jugar y solo lo hizo al final. Si hubiéramos tenido un futbolista más arriba.... Yo dudaba en si jugar con él y Willian José o meter a Jaime, pero quería mandar el mensaje de que no íbamos a defender solo el resultado. Estaba convencido de que íbamos a marcar un gol», relata el técnico. No llegó ese tanto. «Dorca la mandó al larguero, hubo un penalti a Willy, ellos tuvieron más oportunidades, pero el primer gol viene tras una pérdida de Eldin y un desvío de Rico en el disparo y en el segundo por la salida de Bono y las dos prolongaciones antes del remate de Araujo», continúa el míster serbio.

«No fue un buen partido nuestro, ellos nos dominaron y tuvieron ese gol tan rocambolesco», añade Lapetra. «Bajé al césped y solo veía desolación, aunque intentaba animar a todos. En el vestuario los rostros estaban cariacontecidos, había dolor, rabia, lágrimas y el vuelo posterior de madrugada también fue duro, con mucho silencio», rememora el exmandatario zaragocista.

Un antes y un después

«No sé hasta qué punto habría cambiado la historia, pero sí que con la entrada del nuevo decreto televisivo estando en Primera eso nos habría alterado el paso, resolviendo muchos problemas, podríamos haber recortado la deuda de forma drástica con muy pocos años», asevera Lapetra, que vivió después como presidente otras dos promociones más, en 2018 con el Numancia y en 2020 con el Elche, ambas cayendo a la primera.

«La sensación tras ese primer año era que subir, después de haberlo rozado, no era tan difícil, pero luego se ha visto que es casi imposible, hemos tenido muchas menos armas que otros y el reparto de los derechos televisivos ha sido muy injusto con el Zaragoza», espeta el expresidente.

«Habría sido una inyección muy importante, cambiando muchas cosas, aunque también hubiera traído el peligro de caer de forma mayor después, porque nuestro poder en Primera no hubiera sido demasiado», incide Popovic, que vivió una exigencia por subir que no es la misma ahora. «Decir entonces que había que subir sí o sí me parecía algo más emocional que racional. Ahora se habla de mirar a 2, 3 y 4 años y yo les pedía en el club que entonces debíamos decir eso, pero nadie se atrevía y con razón, porque el ambiente era mucho más emocional que ahora, con más exigencia».