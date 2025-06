Iván Azón: "Quería dejar al Zaragoza el máximo dinero posible, no pudo haber mejor manera"

Ha acabado la temporada de su traspaso sin jugar en el Como 1907 tras irse el 3 de febrero del Real Zaragoza. ¿Cómo se encuentra?

Bien, ahora descansando, que también es necesario tras un año de muchos altibajos, porque vinieron la lesión y el traspaso, que ha sido algo ilusionante para mí, aunque no he logrado jugar… He vivido muchas cosas nuevas, muchos cambios que me han hecho aprender muchísimo. Me habría gustado debutar, claro, pero por la situación del Como en la tabla y que diera más nivel del que se esperaba en ese tramo final, ya que no paraba de ganar, fue muy complicado entrar. Ha sido un año de aprendizaje, con retos ilusionantes, pero ahora necesitaba este descanso, estar en casa con la familia, con mi novia y mi gente para disfrutar un poco.

Ahora que han pasado ya unos meses desde su salida a final del mercado de enero, ¿cómo la vivió?

Me habría gustado salir de otra manera del Zaragoza, haber conseguido ese objetivo que llevamos deseando tantos años. A la afición le estoy muy agradecido y me he sentido querido. Fue todo muy rápido, con ese reto tan ilusionante para mí y ahora estoy siguiendo desde la distancia al equipo, deseando que vuelva al sitio que se merece.

Al final, acababa contrato en junio y su venta por dos millones supuso que el Zaragoza al menos obtuviera una cantidad.

Yo quería que fuera así. No sabía qué iba a pasar, pero sí deseaba dejar al Zaragoza el máximo dinero posible y en el mejor lugar que pudiera, por ese cariño que siento al club. Creo que no se pudo encontrado mejor manera de marcharme que dejando un dinero que le viene muy bien al club y, a nivel personal, eso lo veo como una forma de devolverle entre comillas ese favor a la entidad, por lo que me ha dado, por poder llegar a donde he querido.

Vivió hasta su salida una temporada muy atípica, donde ya pudo salir en verano, no empezó de titular, se ganó el sitio, su explosión goleadora después...

Es que eso lo incluyo todo en el año de aprendizaje que he tenido en todos los sentidos. Me tocó esperar al principio, aunque también me pasó en alguna otra temporada, ser fuerte ahí, luchar por hacerse con ese sitio y las cosas vienen porque tienen que venir. Viví en esos meses mi mejor momento de zaragocista, así me sentía yo, querido y con una confianza superior a otros años, ya que cuando te salen las cosas, te sientes bien, los goles entran… coges carrerilla y eso me sucedió.

¿Cuándo vio claro que su futuro no pasaba por Zaragoza, que no iba a renovar?

No sabría decir el momento y piense que salir de casa tras tantos años es muy difícil. Mi sueño de jugar en Primera me habría gustado cumplirlo con el Zaragoza, pero se me presentó una oferta del Como que era muy interesante, bonita a nivel personal y cumplía ese requisito de ir a la élite y hacerlo en un club en crecimiento, que ha hecho una gran inversión y que va a evolucionar mucho y muy rápido. Todo eso se dio y ahí es cuando me decidí.

No ha podido jugar por esa lesión que tenía en el sóleo al marcharse, ¿ha sido duro no debutar?

Sí, difícil, claro, porque ese debut que quería no se ha podido dar. La lesión en el sóleo era importante y me tuvo apartado bastante tiempo, luego iba el equipo bien y estaba disponible para Cesc y decidió no sacarme. Es en todo caso cuestión de tiempo y ya llegará.

Azón conversa con Dele Alli antes de un entrenamiento con el Como. / COMO 1907

¿Su futuro inmediato pasa por el Como o cree que puede salir cedido en este verano?

Sí, mi idea es seguir, empezar la pretemporada y ganarme el puesto, creo que voy a estar allí. La idea del club también pasaba más por esta nueva temporada, se hizo el traspaso en enero en el último momento conmigo lesionado y también querían ellos llevar mi lesión y no esperar a junio para volver de la mejor manera posible. Creo que este va a ser mi año en el Como, o al menos espero que lo sea.

Usted sin jugar allí y el Zaragoza luchando por la permanencia. ¿Llegó a temer por ese descenso?

No, temor no sentí, pero cuando ves que el equipo va cayendo pues te preocupa y hablas con los compañeros para ver qué ocurre. No he dudado nunca del nivel, he estado dentro y sé que había plantilla para luchar por mucho más, obviamente vas cayendo y no se pudo aspirar a otra meta, pero siempre confié en ellos. No tuve dudas de que lo sacaban, pero lo pasé mal, ya que sabes lo que se vive en situaciones parecidas y es difícil afrontarlas.

¿Pensaba en que si se hubiera ido estaría ayudando en esa lucha por evitar el descenso?

Claro que lo piensas y te gustaría poder ayudar, pero tomé una decisión y eso no se puede cambiar, no hay marcha atrás en el tiempo. Además, al ser el equipo en el que estuve la mitad de la temporada pues todavía te hace vivirlo todo más de cerca. Lo consiguieron revertir, desde fuera cada uno aportamos nuestro granito y estoy seguro de que el año que viene van a estar luchando por estar arriba.

¿Qué le parece Gabi y su continuidad ahora?

Las referencias que tengo son buenas, hablando con los compañeros que siguen ahí, tanto de entrenador como de persona, que también es muy importante. Y además es alguien que conoce bien el club y la ciudad, lo que para liderar un proyecto es muy importante, ya que la afición también tiene que creer en el entrenador, no solo los jugadores, porque tenemos que estar todos a una y ayudar al equipo y al míster en particular en los malos momentos, que es cuando desde dentro más se nota esa ayuda.

Su discurso y también el de Txema Indias han sido mucho más comedidos en los objetivos, hablando de que la meta es no sufrir y no haciendo referencias directas al ascenso. ¿Qué opina?

Es acertado y me parece bien que se hable de eso, mucho más tras el último año vivido. Ni el equipo ni el club tienen que estar en Segunda, pero al final hay que ser conscientes de que llevamos muchos años ahí y como hemos podido ver no es tan fácil ascender. Plantear ese objetivo de partida está bien, luego al final del túnel y en función de cómo vaya todos queremos ese ascenso, aunque hay que ser conscientes del terreno que pisamos y de lo difícil que es subir. Todos tenemos eso en la mente, pero hay que ser realistas y lo primero es eso, no sufrir otro año tan difícil.

Usted se fue en enero, como también lo hizo Francés hace un año, pero de sus compañeros de camada sigue Francho, que ha renovado y que es un poco la bandera y el capitán del proyecto.

Su renovación es una gran noticia y me parece fenomenal, creo que es el mayor zaragocista que puede haber. Francho habrá elegido lo mejor para su carrera y sentirse tan querido en su ciudad y en su club es muy importante, ya que sintiéndose así seguro que va a sacar su mejor versión. Estoy muy contento por él, verlo con el brazalete también es bonito para los compañeros que estábamos en la cantera con él porque también fue nuestro capitán en categorías inferiores, es una alegría a nivel personal por él y a nivel deportivo también por el Zaragoza, por lo que implica su continuidad.

Sin embargo, las salidas de canteranos están siendo muy habituales, la última la de Liso. Son jugadores de referencia y es frustrante para la grada su marcha.

Es entendible esa frustración de la afición, porque somos gente de aquí y queremos conseguir lo mejor para el Zaragoza. Para ellos, para los aficionados, es más difícil verlo, aunque también es una oportunidad para que sigan saliendo canteranos, ya que esa Ciudad Deportiva está dando muchos futbolistas. Estas salidas en todo caso también ponen en valor el nivel de esa cantera y de los futbolistas que están saliendo.

Acaba de irse y no sé si ya contempla su regreso en unos años o de momento solo se centra en el presente.

Obviamente la puerta para que vuelva siempre estará abierta, aunque nunca se sabe por dónde te llevan la vida en general y el fútbol en particular. Yo he sido muy feliz en el Zaragoza, es mi casa, es mi ciudad, pero no me obsesiono ni miro tan a largo plazo. Ya veremos por dónde va sucediendo mi carrera y hay que ir tomando las cosas según te llegan.

¿Qué supone para Azón el Zaragoza? Entró en el Alevín A, fueron muchos años en ese club.

Ha sido mi trampolín y el club que me ha llevado a cumplir mi sueño, el de ser futbolista profesional. Por eso siempre voy a estarle agradecido, también por los años vividos, por todo lo que he aprendido, por eso me costó tanto despedirme. El Zaragoza es mi casa, con eso está dicho todo.

Cuando Francho renovó dijo que no se habría perdonado no estar para celebrar lo que todos esperamos, sin mencionar la palabra ascenso. ¿Usted se lo perdonará no estar?

Lo viviré de otra manera el día que llegue porque será algo muy grande en la ciudad. A mí me habría encantado festejar el ascenso sobre el césped, pero tomé esa decisión de marcharme, por lo que cuando llegue lo festejaré como un zaragocista más, ya que la ciudad se lo merece, la afición por supuesto también y estoy convencido de que sucederá pronto.