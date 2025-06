Otros 90 minutos de Arriaga con Honduras en la semana decisiva para su futuro

La selección de Honduras ganó aire y recuperó opciones en la Copa Oro al derrotar 2-0 a la de El Salvador y se jugará la clasificación para la siguiente fase el miércoles ante Curazao. Kervin Arriaga, hasta el 30 de junio jugador del Real Zaragoza, fue de nuevo titular y sumó su 34ª presencia con La H, teniendo en cuenta que en los cuatro partidos de este mes de junio, dos valederos para la clasificación mundialista, con las victorias ante islas Caimán y Antigua y Barbuda, y dos de la Copa Oro, con la goleada encajada frente a Canadá y el triunfo ante el combinado salvadoreño, los ha disputado completos, sin ser relevado, dejando claro así que es clave para Reinaldo Rueda.

Arriaga entra en la semana decisiva para definir su futuro, que cada vez está más claro que no pasa por Zaragoza, que tiene hasta el lunes 30 de junio para ejecutar la opción de compra voluntaria con el Partizan, la obligatoria solo era en caso de subir, por 600.000 euros, pactada en su cesión en enero. Ambos clubs llegaron a un acuerdo verbal por 400.000, pero la entidad balcánica ya asume que el club aragonés no lo va a ejecutar, ya que las cifras del contrato hasta 2028 y la amortización del traspaso no le cuadran al Zaragoza, que ha intentado, sin éxito, que el jugador bajara sus emolumentos ofreciéndole algún año más, lo que ha sido descartado por el medio hondureño.

Así, salvo giro que ya nadie espera, el centrocampista, clave en la permanencia desde su llegada en enero, con 17 partidos y 15 de ellos de inicio, no seguirá en el Zaragoza y su futuro no pasa por el Partizan, donde con contrato hasta 2027 se le busca una salida después de denunciar por impagos al conjunto balcánico, lo que ocasionó su cesión al Zaragoza en enero.

Tiene el interés de clubs alemanes, franceses y de Primera en España, pero ahora mismo la opción más clara es la del Levante, recién ascendido a la élite, con una propuesta de medio millón de euros para el Partizan y el 25% de la plusvalía (ese porcentaje también se lo quedaba el equipo balcánico en el caso de las ofertas zaragocistas), que apunta a ser la elegida si bien esa operación no se puede llevar a cabo hasta que no expire la opción zaragocista el próximo lunes.