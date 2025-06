Otro muro por construir en el Real Zaragoza

El Real Zaragoza se vio obligado a reformar su muro de contención la temporada pasada y, por diferentes motivos, lo va a tener que hacer para la 25-26. Hace un año, la salida de Francés hacia Primera, al Girona, que era inevitable y el regreso de Mouriño al Atlético con la idea de buscarle un acomodo en la élite (Alavés), además del descarte de Jair, que al final se acabó quedando obligaron a que llegaran Kosa, Vital y Clemente y que estuviera a un paso de hacerlo Lekovic. Ahora, Clemente regresa a Las Palmas, Jair no renueva, Lluís López tampoco apunta a hacerlo, Kosa es carne de una cesión que parece segura y Vital no tiene segura la continuidad, por lo que la revolución en el eje es segura.

Los motivos son otros, pero en todo caso el acierto en esa reforma es clave porque tanto Gabi como Txema Indias han dejado claro en sus discursos que el Zaragoza debe ser sólido, que el equipo se tiene que construir de atrás hacia delante y en esa labor el eje de la zaga es clave, mucho más después de las dudas que ha dejado esa zona en la pasada temporada, donde por cierto el Zaragoza acabó con 63 goles encajados, la cifra más alta en esta eterna etapa en Segunda.

Hace un año, con Mouriño y Francés haciendo las maletas, el Zaragoza tanteó otras opciones, algunas inviables, como Basso, otras descartadas por Víctor, como Javi Montero, y esperó hasta el final por Lekovic y su cesión del Estrella Roja, que autorizó ese préstamo en el último día del mercado, sin tiempo material para sellarlo, ni para dar salida a Jair, como era deseo del entrenador.

Clemente, Vital y Kosa llegaron el verano pasado y estuvo a un paso de hacerlo Lekovic. La revolución ahora puede afectar a todos sus miembros y conformar una nueva demarcación

En el camino y a falta de dos semanas para acabar el mercado, Cordero cerró la cesión de Clemente, que regresaba al equipo de su vida desde la UD Las Palmas con el doble rol de poder jugar en el eje y en el costado zurdo, y el fichaje de Vital, desde el Estoril y a coste cero por el 50% del pase, aunque en función de rendimiento y objetivos, entre ellos el ascenso, se puede ir a 400.000 euros por el 80% de sus derechos. Mientras, Kosa, la apuesta joven para el eje y desde el Spartak de Trnava, fichó por 250.000 euros por la mitad de su pase. Los tres, Clemente, Vital y Kosa, fueron presentados el mismo día y junto a Lluís López, cuya continuidad se juzgó prioritaria por el técnico, conformaron un eje en el que se esperó a Lekovic y no salió al final Jair Amador.

El buen nivel de Vital y Lluís López en el inicio de Liga tapó carencias, pero pronto se diluyó y quedó claro que la zona era la más endeble de la plantilla y que Kosa estaba muy lejos de ser lo esperado. Así, Víctor tuvo que recurrir antes de irse a Jair y en enero fichar a un central fue prioritario, pero no llegó, más allá de la polivalencia de Arriaga, y algunas opciones trabajadas por Cordero no salieron, por lo que tampoco lo hizo Jair, que ha acabado siendo indiscutible para Gabi, con Lluís López asolado por las lesiones y Vital de muy discreto nivel en el tramo final.

Jair ya es oficial que no sigue tras 5 años, a Lluís no se le ha dicho nada de una renovación en la que el club, con el anterior director deportivo, sí le emplazó a sentarse, por lo que también apunta a no continuar, mientras que Kosa saldrá cedido tras su discreto nivel en este curso, donde no ha sido ni alternativa desde el banquillo.

Clemente, por su parte, acaba su cesión, en la que jugó más de lateral o de tercer central en el eje, y vuelve a Las Palmas, donde solo le resta una temporada de contrato, y a Vital, que le resta un año y tiene dos opcionales, nadie le ha hablado de una salida este verano, ya sea en forma de cesión (habría que ejecutar antes la opción que tiene) o rescindiendo la temporada que le resta, aunque esta vía de despedida no se puede descartar, por lo que el número de refuerzos en el eje de la zaga sería de cuatro, completando lo que hace un año estuvo a punto de darse y no lo hizo por la lentitud en la decisión del Partizan con Lekovic, que después en enero fue a préstamo al Monza. Cuatro centrales nuevos que equivaldrían a un muro por estrenar.